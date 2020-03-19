Galaxy A51 gibi ama değil: Samsung Galaxy A41 tanıtıldı! İşte özellikleri

Samsung A serisini güncellemeye, yeni A serisi akıllı telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Son olarak bir kez daha sahneye çıkan şirket, Samsung Galaxy A41'in tanıtımını gerçekleştirdi.

SAMSUNG GALAXY A41 ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy A41'in özellikleri arasında 6,1 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğe sahip Super AMOLED bir ekran yer alıyor. Bu ekranın altında ise 8 çekirdekli MediaTek Helio P65 işlemcisi var. Bu işlemcinin yanına 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı sıralanıyor.

Galaxy A41'in en çok dikkat çeken yanı kamerası. Orta segment bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkan Galaxy A41'in arka tarafında üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kamera kurulumunda sırasıyla 48 MP ana + 8 MP ultra geniş açılı + 5 MP 3D derinlik sensörü görev yapıyor. Akıllı telefonun ön tarafındaki damla çentikte yer alan ön kamerası ise 25 MP. Galaxy A41 tüm bu donanımını çalıştırabilmek için gereken gücünü 15W hızlı şarj desteğine sahip olan 3500 mAh değerindeki bataryasından temin ediyor.

SAMSUNG GALAXY A41 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasıyla gelen Samsung Galaxy A41 Mavi, Beyaz ve Siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile Japonya'da satışa sunulacak. Samsung'un Galaxy A41'in satışı için işaret ettiği ay ise haziran. Ancak telefonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı belli değil.



