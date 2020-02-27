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Galaxy A71 satışa girdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.02.2020 10:51 | Son Güncelleme

Türkiye topraklarında bugün resmi olarak satışa sunulan Samsumg Galaxy A71 , Çinli rakipleri gibi uygun bir fiyat politikası izledi.

Galaxy A71 satışa girdi

Samsung, geçtiğimiz aylarda karşımıza Galaxy A71 modeli ile çıkagelmişti. 6.7 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip olan bu modelde, artık orta segmentte standart haline gelen Qualcomm’un Snapdragon 730 yonga setine yer verilmişti.

GALAXY A71 ÖZELLİKLERİ

6 GB RAM ve 8 GB RAM opsiyonları ile gelen telefonda 128 GB dahili depolama birimi yer alıyor. 512 GB’a kadar microSD kart desteği olan bu telefon kutusundan direkt olarak Android 10 ile çıkıyor.

64 Megapiksel f/1.8 diyafram + 12 Megapiksel 123 derece ultra geniş açı f/2.2 diyafram + 5 Megapiksel f/2.2 diyaframlı derinlik sensörü + 5 Megapiksel f/2.4 diyaframlı macro lensli kamera kurulumu ile dikkat çeken A71, bugün Türkiye’de satışa sunuldu.

GALAXY A71 FİYATI

Galaxy A71 Türkiye topraklarında 3.398 TL gibi oldukça uygun bir fiyata satılıyor. Gümüş ve Siyah renk seçenekleri olan bu model için fiyatına göre oldukça sağlam özelliklere sahip diyebiliriz.

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