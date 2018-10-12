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Galaxy A9 2018 beklentileri karşılayamadı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.10.2018 09:19 | Son Güncelleme

Samsung’un 4 ana kameraya sahip ilk telefonu olan Galaxy A9 2018 şimdi de Geekbench testinde ortaya çıktı. İşte Samsung’un 4 kameralı telefonu hakkındaki son detaylar.

Galaxy A9 2018 beklentileri karşılayamadı

Huawei’nin bu yılın başlarında satışa sunduğu P20 Pro modelinde 3’lü ana kamera kurulumunu kullanması, sektörde önemli bir trendin de önünü açmış oldu. Artık üreticiler, üçlü, dörtlü hatta beşli ana kamera kurulumların yer vermeye hazırlanıyorlar.

Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre Lenovo Z5 Pro modelinde, Samsung ise Galaxy A9 2018 modelinde 4’lü ana kamera modülü kullanacak. HMD Global’in ise Nokia 9 Pureview modelinde 5’li ana kamera modülüne yer vermesi bekleniyor.

4 kameralı Galaxy A9 2018 performans testinde ortaya çıktı

Aslında buradaki en büyük sürprizin Samsung’dan geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü Samsung’un 4 ana kameraya sahip olacağı iddia edilen modeli Galaxy A9 2018, orta segmente hitap eden bir model. Ve bu model geçtiğimiz gün Geekbench’te ortaya çıktı.
Geekbench raporuna göre, Galaxy A9 2018 beklenildiği üzere Snapdragon 660 yonga setinden güç alacak. Sistemini 6GB RAM ile destekleyen cihaz, kutudan ilk çıktığında Android 8.0 Oreo ile çalışacak. Samsung’un hala Android Pie’ı yok sayma ısrarı orta segmentteki yeni modelinde de devam edecek.

Galaxy A9 2019, Geekbench testinde tek çekirdekten 1609, çok çekirdek testinden ise 5844 puan almış. Bu puanların SD660 kullanan orta segement bir modele göre oldukça normal olduğunu söyleyebiliriz.

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Samsung Samsung Galaxy A9

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