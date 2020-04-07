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Galaxy Buds fasulye benzeri bir tasarımla gelecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.04.2020 09:30 | Son Güncelleme

Galaxy Buds ile bu yıla kadar sadece Android’e destek veren Samsung, yeni modeli ile birlikte iOS’e destek sunmaya başlamıştı. Güney Koreli teknoloji üreticisinin bugün yeni planlarının olduğu ortaya çıktı.

Galaxy Buds fasulye benzeri bir tasarımla gelecek

Bildiğiniz gibi Samsung önümüzdeki aylar Note serisinin yeni modeli Galaxy Note 20 ile karşımıza çıkacak. Galaxy Note 20 ile birlikte Samsung’un yeni kablosuz kulaklıklarını da tanıtması bekleniyordu. Bugün ortaya çıkan sızıntılar bu yeni kulaklığın nasıl bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne seriyor.

İŞTE FASULYE TASARIMLI GALAXY BUDS'IN İLK GÖRSELLERİ

Fasulye benzeri bir tasarıma geçiş yapacak olan Samsung, bu sayede daha fazla ergonomi sunmayı hedefliyor. Tam anlamıyla Kulakiçi yapıda olmayacak olan bu kulaklık, kucağa tam oturması ile hem ses izolasyonu sağlayacak hem de kulak içine girmediği için uzun kullanımda kulakta ağrıya neden olmayacak.

Galaxy-Buds

Kulaklığın mikrofonlarının ses sürücülerinin hemen yanına konumlandırılması bekleniyor. Yine Android ve iOS ile uyumlu olacak olan bu kulaklıkların 169 dolar fiyat seviyesinde olacağını düşünüyoruz. Galaxy Note 20‘yi ön sipariş ile alanlara hediye olarak verileceği söylenen bu kulaklıkların her kulak yapısına uygun olacağını düşünüyoruz.

Konfor açısından CIEM tadında bir deneyim sunması beklenen Samsung’un yeni kulaklıklarında dokunmatik kontroller ve sesli asistan desteği de yer alacak. Şimdilik kulaklığın kaç mm sürücü kullanacağı ve ekstradan neler sunacağı bilinmiyor. Son olarak bu kulaklıkta ANC yani aktif gürültü engelleme özelliğinin yer almayacağının söylendiğini belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy Buds+ Kulaklık

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