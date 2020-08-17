Galaxy Buds Live'ın tamiri çok kolay!

Son dönemde kablosuz kulaklıkların hayli popüler olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki artık pek çok üretici sattıkları telefonun yanında kulaklık bile vermiyorlar. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte kablosuz kulaklıkların fiyatı da önemli oranda düştü.

Bugün bir teknoloji mağazasına girdiğinizde 100 – 150 TL aralığına günlük rutin işlerinizi görebilen kablosuz bir kulaklık almanız mümkün.

Eğer beklentileriniz biraz fazlaysa bütçenizi arttırarak ANC yani aktif gürültü engelleme özelliğine sahip farklı bir model de edinebilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Samsung imzalı Galaxy Buds Live’ın da üst düzey özellikleri vardı. Bunlardan birisi de aktif gürültü engelleme özeliğiydi. Buds Live küçük yapısından ötürü kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor.

GALAXY BUDS LİVE PARÇALARINA AYRILDI

Peki bu kadar küçük bir kulaklığı tamir etmek ne kadar kolay? YouTube’da bir kullanıcı kulaklığı parçalarına ayırdı ve Buds Live’ın tamirinin son derece kolay olduğunu gözler önüne serdi.

Küçük yapısına karşın hayli modüler bir tasarıma sahip olan Buds Live kolay tamir yönüyle de kullanıcıların dikkatini çekecek gibi.