HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy Buds Live'ın tamiri çok kolay!

Galaxy Buds Live'ın tamiri çok kolay!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.08.2020 12:38 | Son Güncelleme

Samsung’un yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Live parçalarına ayrıldı. İşte detaylar.

Galaxy Buds Live'ın tamiri çok kolay!

Son dönemde kablosuz kulaklıkların hayli popüler olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki artık pek çok üretici sattıkları telefonun yanında kulaklık bile vermiyorlar. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte kablosuz kulaklıkların fiyatı da önemli oranda düştü.

Bugün bir teknoloji mağazasına girdiğinizde 100 – 150 TL aralığına günlük rutin işlerinizi görebilen kablosuz bir kulaklık almanız mümkün.

Eğer beklentileriniz biraz fazlaysa bütçenizi arttırarak ANC yani aktif gürültü engelleme özelliğine sahip farklı bir model de edinebilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Samsung imzalı Galaxy Buds Live’ın da üst düzey özellikleri vardı. Bunlardan birisi de aktif gürültü engelleme özeliğiydi. Buds Live küçük yapısından ötürü kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor.

GALAXY BUDS LİVE PARÇALARINA AYRILDI

Peki bu kadar küçük bir kulaklığı tamir etmek ne kadar kolay? YouTube’da bir kullanıcı kulaklığı parçalarına ayırdı ve Buds Live’ın tamirinin son derece kolay olduğunu gözler önüne serdi.

Küçük yapısına karşın hayli modüler bir tasarıma sahip olan Buds Live kolay tamir yönüyle de kullanıcıların dikkatini çekecek gibi.

Ülkemizde 1300 TL gibi ortalamanın üzerinde bir fiyata satılan Buds Live’ın ilgi görüp görmeyeceği ise soru işareti. Çünkü Huawei ve Xiaomi gibi markaların aktif gürültü engelleme özelliğine sahip kulaklıkları 700TL altında fiyatlara satılıyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında Galaxy Buds Live modelinin yüksek fiyatıyla başarılı olması zor görünüyor.

Galaxy Buds Live işte böyle parçalarına ayrıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYeni aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendiYeni aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendi
Yeni Wear OS koronavirüsten koruyacak! İşte tüm yeniliklerYeni Wear OS koronavirüsten koruyacak! İşte tüm yenilikler
Beyrut patlamasının ardından ortaya çıkan mantar bulutu nedir?Beyrut patlamasının ardından ortaya çıkan mantar bulutu nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?'
'Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?'
Nefes verdiği oğlu hayata tutunamadı
Nefes verdiği oğlu hayata tutunamadı
Fenerbahçe sezonun bombasını patlattı!
Fenerbahçe sezonun bombasını patlattı!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'

İlginizi Çekebilir

Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!
Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Güney Kore 6G çalışmalarına başladı
Güney Kore'nin gözü artık 6G'de!
Parmak izi okuyucu ile fotoğraf çekti!
Parmak izi okuyucu ile fotoğraf çekti!
Android 11 tabanlı yeni Wear OS için ilk bilgiler geldi
Yeni Wear OS koronavirüsten koruyacak! İşte tüm yenilikler
Epic Games ve Apple savaşı tekelciliğe son verebilir mi?
Epic Games ile Apple'ın savaşı mahkemeye taşındı!
Uçan araçlar hayal değil!
Japonlardan uçan araçlar için büyük iddia!
Sonunda gerçek oluyor: ZTE ekran altı kameralı ilk telefonun tanıtım tarihini açıkladı!
Hayallerin telefonu için tarih verildi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.