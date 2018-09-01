Güncelleme geçmişi pek parlak olmayan Samsung, Android 9.0 Pie sürümünün yayınlanmasının ardından Android Oreo için düğmeye anca basabildi. Son haftalarda orta segment modelleri için Android Oreo güncellemesini sunan Samsung, şimdi de Galaxy C7 için Android Oreo güncellemesini yayınladı.

5.7 inç büyüklüğünde 1920 X 1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olan Samsung Galaxy C7, gücünü Snapdragon 625 yonga seti ve 4 GB RAM’den alıyor. 32 GB dahili depolama birimine sahip olan telefonda, f/1.9 diyaframlı 16 Megapiksel arka ve 8 Megapiksellik ön kamera yer alıyor.

6.

OTA üzerinden sunulan Android Oreo güncellemesinin yapı numarası C7000ZCU3CRH3 olarak belirlenmiş durumda. Güncelleme ile yeni API’ların eklenmesinin yanında Ağustos ayı Android güvenlik güncellemeleri de sisteme ekleniyor.

Galaxy C7 için Android Oreo ile gelen yenilikler

Ana ekrana 3D Touch benzeri kısayol özelliği geldi.

Samsung Experience 9.0 arayüzü sisteme eklendi.

Samsung Pass ile uygulamalara şifre konulabiliyor.

Güvenli klasör tuş kilidi yapılana kadar açık kalabiliyor.

Otomatik doldurma özelliği eklendi.

Bildirim merkezi baştan aşağıya eklendi.

Resim içinde resim yani PiP modu eklendi.

Klavye güncellendi.

Bluetooth bağlantısı artık 32 Bit yüksek çözünürlüklü sesleri destekleniyor.

Klavyeden GIF arama özelliği eklendi.

Eylül ayı Xbox Live Gold ücretsiz oyunları açıklandı!



