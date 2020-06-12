Galaxy Fold 2 ekran özelliği ile fark yaratacak

Söylentilere göre, yeni katlanabilir telefon açıldığında 7.7 inç büyüklüğünde 120 Hz tazelemeli ekrana sahip olacak. Katlandığında ise 6.23 inçlik bir ekran deneyimi sunacak olan telefon yine yanlamasına katlanıp açılacak.

GALAXY FOLD 2'DE NASIL ÖZELLİKLER OLACAK?

Açıldığında 2213 x 1689 piksel çözünürlüğünde bir deneyim sunacak olan telefon katlandığında ise 2267 x 819 çözünürlüğünde ekrana sahip olacak. Katlandığında 60 Hz tazeleme hızının sunulması bataryadan da tasarruf yapılacağı anlamına geliyor.

Telefonun iç ekranı yine UTG adı verilen malzemeden oluşacak. Cam ekran katlanamadığı için UTG kullanan Samsung, dış panelde ise yine cam kullanacak. Telefonun ön yüzeyinde yine bizleri kalın bir çerçeve bekleyecek. Ancak telefonu açtığınızda ekran/kasa oranı artacak ve tam ekran deneyimi bizlerle olacak.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 865 Plus veya Exynos 995 yonga setinden alacak olan bu modelde bir sürpriz yapılıp 16 GB RAM bulunabilir. 256 GB ve 512 GB depolama opsiyonları ile gelecek olan Fold 2’nin henüz kaç dolardan satışa sunulacağı bilinmiyor. Ancak tahminlere göre bu model ilk modelden 100 dolar daha uyguna satışa sunulacak.

Ağustos ayında Galaxy Note 20 ailesi ile tanıtılacak olan Fold 2‘nin Türkiye’ye gelme ihtimali şimdilik çok düşük görünüyor.

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