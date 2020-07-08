HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy Fold 2 yine sızdırıldı

Galaxy Fold 2 yine sızdırıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.07.2020 12:19 | Son Güncelleme

Samsung, Galaxy Note 20 ailesini tanıtacak olan teknoloji devi, bir de katlanabilir telefonunu sergileyecek.

Galaxy Fold 2 yine sızdırıldı

Galaxy Fold 2 adını alacak olan bu telefon özellikleri ile ana modelden daha güçlü olacak. Bugün ise merakla beklenen Galaxy Fold 2 tasarımı ile karşımıza çıktı.

GALAXY FOLD 2 ÖZELLİKLERİ

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga seti ve 12 GB RAM’den alacak olan bu modelde tasarımsal açıdan küçük değişiklikler yapılacak. En büyük yenilik ise ön kameranın parmak kadar çentik yerine nokta çentik ile konumlandırılması olacak. Bu sayede daha fazla kullanım alanı kullanıcılara sunulacak.

Telefonda 7.7 inç büyüklüğünde AMOLED ekran yer alacak. İlk modelin 7.3 inçlik ekranına göre daha büyük kullanım sunacak olan telefon sadece 3.8mm büyüklüğünde çerçeveye sahip olacak. 7.7 inç büyüklüğündeki bu ekran 120 Hz tazelemeye sahip olacak. Katlandığında ise 6.23 inçlik bir ekran deneyimi sunacak olan telefon yine yanlamasına katlanıp açılacak.

Ekranı açıldığında 2213 x 1689 piksel çözünürlüğünde bir deneyim sunacak olan telefon katlandığında ise 2267 x 819 çözünürlüğünde ekrana sahip olacak.

PEKİ YA FİYATI?

Fiyat konusunda Samsung’un bu yıl 200 dolar indirim yapması bekleniyordu. Ancak koronavirüs salgınından dolayı fiyatta maksimumda 100 dolarlık indirim yapılacak ve telefon 1.880 dolardan satışa sunulacak. Türkiye pazarına gelmeyeceğini düşündüğümüz bu model bakalım ilk model gibi ilgi görecek mi?

Assassin’s Creed Valhalla oynanış videosu sızdı!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar
Bir derde deva olacak balonlar resmen sahaya indi!Bir derde deva olacak balonlar resmen sahaya indi!
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman?YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'yla ilgili çarpıcı kulis bilgisi!

Ayasofya'yla ilgili çarpıcı kulis bilgisi!

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Survivor Barış'tan Sercan'a olay itiraf: Nisa olayında...

Survivor Barış'tan Sercan'a olay itiraf: Nisa olayında...

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu

15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu

Bakan Koca'dan videolu koronavirüs paylaşımı: Risk altındasınız

Bakan Koca'dan videolu koronavirüs paylaşımı: Risk altındasınız

İlginizi Çekebilir

Elon Musk'tan olağan dışı bir ürün daha!

Elon Musk'tan olağan dışı bir ürün daha!

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Samsung kendi telefonunu kendi eliyle sızdırdı! İşte ilk görseli

Samsung kendi telefonunu kendi eliyle sızdırdı! İşte ilk görseli

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google, üst segment telefonlarda resmen havlu attı

Google, üst segment telefonlarda resmen havlu attı

AnTuTu’nun PlayStore engeli kalkacak mı?

AnTuTu’nun PlayStore engeli kalkacak mı?

Pinterest’e rakip olarak çıkarıldı, şimdi kapanıyor!

Pinterest’e rakip olarak çıkarıldı, şimdi kapanıyor!

Enerji tasarrufu için Chrome’u güncelleyin

Enerji tasarrufu için Chrome’u güncelleyin

Xiaomi Mi Mix 4 ezber bozmaya geliyor

Xiaomi Mi Mix 4 ezber bozmaya geliyor

Samsung Galaxy Note 20'deki S-Pen bildiğimiz S-Pen'ler gibi değil!

Galaxy Note 20'nin kaleminde devrimsel değişiklik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.