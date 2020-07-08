Galaxy Fold 2 yine sızdırıldı

Galaxy Fold 2 adını alacak olan bu telefon özellikleri ile ana modelden daha güçlü olacak. Bugün ise merakla beklenen Galaxy Fold 2 tasarımı ile karşımıza çıktı.

GALAXY FOLD 2 ÖZELLİKLERİ

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga seti ve 12 GB RAM’den alacak olan bu modelde tasarımsal açıdan küçük değişiklikler yapılacak. En büyük yenilik ise ön kameranın parmak kadar çentik yerine nokta çentik ile konumlandırılması olacak. Bu sayede daha fazla kullanım alanı kullanıcılara sunulacak.

Telefonda 7.7 inç büyüklüğünde AMOLED ekran yer alacak. İlk modelin 7.3 inçlik ekranına göre daha büyük kullanım sunacak olan telefon sadece 3.8mm büyüklüğünde çerçeveye sahip olacak. 7.7 inç büyüklüğündeki bu ekran 120 Hz tazelemeye sahip olacak. Katlandığında ise 6.23 inçlik bir ekran deneyimi sunacak olan telefon yine yanlamasına katlanıp açılacak.

Ekranı açıldığında 2213 x 1689 piksel çözünürlüğünde bir deneyim sunacak olan telefon katlandığında ise 2267 x 819 çözünürlüğünde ekrana sahip olacak.

PEKİ YA FİYATI?

Fiyat konusunda Samsung’un bu yıl 200 dolar indirim yapması bekleniyordu. Ancak koronavirüs salgınından dolayı fiyatta maksimumda 100 dolarlık indirim yapılacak ve telefon 1.880 dolardan satışa sunulacak. Türkiye pazarına gelmeyeceğini düşündüğümüz bu model bakalım ilk model gibi ilgi görecek mi?

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