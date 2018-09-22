Galaxy J8 çok iddialı

Samsung Galaxy J8’in yanlardan yumuşatılmış tasarım hatları var. 177 gram ağırlığındaki telefon, 8.2mm kalınlıkta. Ön tarafta 6 inch değerde ekran ve flash ışıklı selfie kamera dikkat çekerken, arka tarafta da dual kamera sistemi ve parmak izi okuyucu sensör dikkat çekiyor. Ürünün şık bir görüntüsü olsa da tek elde kullanmak pek kolay değil. Zira pürüzsüz metal arka yüzey, kısa sürede avuçta terlemelere yol açabiliyor ve bu yüzden avuçtan kayıp düşürme ihtimaliniz yüksek. Bir de doğal olarak 6 inch ekranlı bir ürünü tek elde kullanmak zaten pek beklenmez. Gelelim Super Amoled ekrana



Galaxy J8’de 6 inch değerde, 18:9 Super Amoled ekran kullanılıyor. 1480 x 720 çözünürlük sunan ekran, gerek iç gerekse de dış mekan kullanımlarında berrak görüntü sunabiliyor ve yeterli bir parlaklığa sahip. Dokunuşlara verdiği tepkiler de gayet seri. İsterseniz görüntü modlarında düzenlemeler de yapabiliyorsunuz. Tabii 6 inch ekran demişken, özellikle ekranı yana yatırdığınızda bir şeyler izlemek ve oynamak büyük keyif. Bunun yanında, ekranı bölerek aynı anda birden fazla işle de ilgilenebilmeniz için imkân sunuyor. Bir yandan YouTube’da video izlerken, bir yandan da mesajlaşabilirsiniz.

Çift uygulama desteği, güvenli klasör ve dahası…



8 çekirdekli 1.8GHz değerde işlemciye sahip olan telefonda 3GB RAM ve 32GB dahili depolama bulunuyor. MicroSD desteği de sunan ürünün genel olarak iyi bir performans sunduğunu söyleyebiliriz. Google Play Store’da yer alan pek çok oyun ve uygulamayı rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz. Bunların yanında, Android işletim sistemli telefonda Samsung’un güvenlik detaylarına da yer veriliyor. Cihazda hem yüz tanıma sistemi hem de parmak izi okuyucu sensör bulunuyor ve ikisi de başarılı çalışıyor. Güvenli Klasör sayesinde istediğiniz fotoğraf, video ya da diğer belgelerinizi gözlerden uzak bir şekilde depolayabiliyorsunuz. Ha unutmadan, çift uygulama desteği de önemli. Örneğin aynı anda iki farklı Messenger hesabınızı kullanabiliyorsunuz. Mesela bir tanesi özel hayatınız, diğeri de işiniz için. Dual kamera sistemi ve flash ışıklı selfie kamera



Önce ön taraftan başlayalım. Ön tarafta flash ışıklı 16MP değerde selfie kamera yer alıyor. Flash ışığının olması sayesinde özellikle düşük ışıklı ortamlarda belirgin selfie’ler çekmeniz mümkün. Seçeneklere baktığımızda özellikle selfie odağı ilgimizi çekti. Bu mod sayesinde arka plandaki detaylar flu hale gelerek kişinin daha net şekilde fotoğrafı elde edilebiliyor. Tabii çeşitli makyaj ve eğlenceli animasyon seçenekleri de bulunuyor.