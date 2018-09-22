Galaxy J8 çok iddialı

Samsung Galaxy J8’in yanlardan yumuşatılmış tasarım hatları var. 177 gram ağırlığındaki telefon, 8.2mm kalınlıkta. Ön tarafta 6 inch değerde ekran ve flash ışıklı selfie kamera dikkat çekerken, arka tarafta da dual kamera sistemi ve parmak izi okuyucu sensör dikkat çekiyor.
Ürünün şık bir görüntüsü olsa da tek elde kullanmak pek kolay değil. Zira pürüzsüz metal arka yüzey, kısa sürede avuçta terlemelere yol açabiliyor ve bu yüzden avuçtan kayıp düşürme ihtimaliniz yüksek. Bir de doğal olarak 6 inch ekranlı bir ürünü tek elde kullanmak zaten pek beklenmez.
Gelelim Super Amoled ekrana
Galaxy J8’de 6 inch değerde, 18:9 Super Amoled ekran kullanılıyor. 1480 x 720 çözünürlük sunan ekran, gerek iç gerekse de dış mekan kullanımlarında berrak görüntü sunabiliyor ve yeterli bir parlaklığa sahip. Dokunuşlara verdiği tepkiler de gayet seri. İsterseniz görüntü modlarında düzenlemeler de yapabiliyorsunuz.
Tabii 6 inch ekran demişken, özellikle ekranı yana yatırdığınızda bir şeyler izlemek ve oynamak büyük keyif. Bunun yanında, ekranı bölerek aynı anda birden fazla işle de ilgilenebilmeniz için imkân sunuyor. Bir yandan YouTube’da video izlerken, bir yandan da mesajlaşabilirsiniz.
Çift uygulama desteği, güvenli klasör ve dahası…
8 çekirdekli 1.8GHz değerde işlemciye sahip olan telefonda 3GB RAM ve 32GB dahili depolama bulunuyor. MicroSD desteği de sunan ürünün genel olarak iyi bir performans sunduğunu söyleyebiliriz. Google Play Store’da yer alan pek çok oyun ve uygulamayı rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz.
Bunların yanında, Android işletim sistemli telefonda Samsung’un güvenlik detaylarına da yer veriliyor. Cihazda hem yüz tanıma sistemi hem de parmak izi okuyucu sensör bulunuyor ve ikisi de başarılı çalışıyor. Güvenli Klasör sayesinde istediğiniz fotoğraf, video ya da diğer belgelerinizi gözlerden uzak bir şekilde depolayabiliyorsunuz.
Ha unutmadan, çift uygulama desteği de önemli. Örneğin aynı anda iki farklı Messenger hesabınızı kullanabiliyorsunuz. Mesela bir tanesi özel hayatınız, diğeri de işiniz için.
Dual kamera sistemi ve flash ışıklı selfie kamera
Önce ön taraftan başlayalım. Ön tarafta flash ışıklı 16MP değerde selfie kamera yer alıyor. Flash ışığının olması sayesinde özellikle düşük ışıklı ortamlarda belirgin selfie’ler çekmeniz mümkün. Seçeneklere baktığımızda özellikle selfie odağı ilgimizi çekti. Bu mod sayesinde arka plandaki detaylar flu hale gelerek kişinin daha net şekilde fotoğrafı elde edilebiliyor. Tabii çeşitli makyaj ve eğlenceli animasyon seçenekleri de bulunuyor.
Arka tarafa geldiğimizde ise, 16+5MP’den oluşan kamera ikilisini görüyoruz. Bu sistem sayesinde hem arka hem de ön plan detayları arasında hızlıca seçimler yaparak net fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Özellikle de iyi ışıklı ortamlarda. Bir de optik görüntü sabitleyici olsa daha iyi olacaktı.
Kısaca pil detayları
Çıkarılamaz 3500mAh pile sahip olan ürün, tek şarj ile bir günü çıkarmanızı sağlıyor. Samsung’un bazı verilerini de paylaşmamız gerekirse, tek şarj ile 3G’de 23 saate kadar konuşabilir ya da LTE’de 13 saate kadar internette gezinti yapabilirsiniz. Full şarj ile video oynatma süresi ise 20 saate kadar.
Son sözlere gelecek olursak…
Samsung Galaxy J8, özellikle yumuşak hatlara sahip tasarımı, 6 inch değerde devasa Super Amoled ekranı ve kameralarıyla dikkatleri üzerine toplayan bir ürün. Güncel Android işletim sistemini ve güvenlik tarafına yönelik sunduğu hamleleri de unutmayalım.
Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!
İran'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Fatih Altaylı'dan çok tartışılacak sözler: Namussuz olanlar daha makbul
Avustralya'yı ayağa kaldıran 'deve kuşu canisi' yakalandı!
'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı
Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
İbrahim Kalın'dan çok önemli operasyon açıklaması: Her an, her şey olabilir
30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!
E-posta ile gelen büyük tuzak
Okuyucu Yorumları 0 yorum