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Galaxy M21 2021 Edition uygun fiyatıyla piyasada

24.07.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy M21 2021 Edition modeli bir önceki model gibi sade ve şık bir görüntüsü var üst kısımda artık neredeyse tüm telefonlarda gördüğümüz çentiği yer alıyor.

Galaxy M21 2021 Edition uygun fiyatıyla piyasada

Super AMOLED ekrana sahipken FHD+ çözünürlüğü yer alıyor. 6,4 inc büyüklüğü ile ideal bir günlük kullanım imkanı sunuyor. Günlük kullanım için tüm dış tasarımlara sahip diyebiliriz.

Galaxy M21 2021 Edition için 10 nm Exynos 9611 tercih edilmiş durumda. Tercihinize göre 4GB RAM/6GB depolama alanı  6GB RAM/128 GB depolama alanı seçeneklerini seçebilirsiniz.

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Kamera konusunda ise yine son zamanlarda en çok gördüğümüz üçlü kamera sistemi tercih edilmiş durumda. Üçlü arka kamera kurulumundaki 48MP birincil kameraya 8MP ultra geniş lens ve 5MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön kamera çözünürlüğü ise 20MP. 15W kablolu şarj ile 6.000 mAh batarya ile yine başarılı bir pil ömrü vadediyor. Cihaz kutusundan Android 11 tabanlı One UI 3.1 Core’u ile çıkıyor. 4GB RAM/64GB depolama varyantı 170 dolardan satışa çıkarılırken 6GB RAM/128GB depolama seçeneği 195 dolardan satışa çıkarılmış durumda.

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Samsung
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