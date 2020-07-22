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Galaxy Note 20 öncesi son prova: Samsung Galaxy Z Flip 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.07.2020 17:29 | Son Güncelleme

Samsung, Samsung Galaxy Z Flip 5G ile katlanabilir akıllı telefon ailesini yeniledi. Samsung Galaxy Z Flip'in revize edilmiş hali olan Samsung Galaxy Z Flip 5G, Samsung Galaxy Note 20 öncesi donanım tarafından önemli değişimler sunuyor. İşte Samsung Galaxy Z Flip 5G'nin özellikleri ve fiyatı...

Galaxy Note 20 öncesi son prova: Samsung Galaxy Z Flip 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung'un Samsung Galaxy Z Flip'i, Samsung Galaxy Z Flip 5G adıyla yenileyeceğini son zamanlarda duyar olmuştuk. Nitekim, Samsung CEO'sunun açıklamalarında bahsettiği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak 5 üründen birinin de Samsung Galaxy Z Flip 5G olacağı kesin gibiydi. Ancak beklentiler boşa çıktı. Zira Samsung, bugün yaptığı duyuru ile katlanabilir akıllı telefonu Samsung Galaxy Z Flip'i Samsung Galaxy Z Flip 5G adıyla yeniledi.

SAMSUNG GALAXY Z FLİP 5G ÖZELLİKLERİNDE NASIL FARKLAR VAR?

Samsung Galaxy Z Flip 5G tasarımı ile Samsung Galaxy Z Flip'in tıpatıp aynısı. Ancak iki cihaz arasındaki farklılıklar donanım tarafında ve renk seçeneklerinde karşımıza çıkıyor. Samsung Galaxy Z Flip'te Snapdragon 855+ işlemcisini tercih eden Samsung, Samsung Galaxy Z Flip 5G'de ise adından da anlaşılacağı üzere 5G destekli Snapdragon 865 Plus'a yer veriyor. Böylece katlanabilir akıllı telefona gelen performans eleştirileri çözülmüş oluyor ve Galaxy Z Flip modası geçmiş bir katlanabilir akıllı telefon olmaktan çok, amiral seviyesi bir akıllı telefon sınıfına yükseliyor. Fakat her şey bu kadar toz pembe değil.

Galaxy Z flip 5g fiyatı

Samsung Galaxy Z Flip 5G'de işlemciyi güncellemiş olmasına rağmen, pil kapasitesinde herhangi bir değişime gitmemiş. Yani Samsung Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip ile aynı pil kapasitesine sahip. Bu detayın pek hoşumuza gitmediğini söylememiz gerek.

Galaxy Z Flip 5g özellikleri

SAMSUNG GALAXY Z FLİP 5G FİYATI AÇIKLANDI

Samsung Galaxy Z Flip fiyatı ABD için 1.449 dolar olarak belirlendi. Telefon Galaxy Note 20'de göreceğimiz Bronz ve Gri olmak üzere iki farklı renk seçenekleriyle gelecek. Katlanabilir akıllı telefonun Türkiye'de satışa çıkması ise beklenmiyor.

SAMSUNG GALAXY Z FLİP TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • 6,7 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde katlanabilir Dynamic AMOLED ekran
  • 1,1 inç büyüklüğünde Super AMOLED ön ekran
  • 10 MP ön kamera
  • 12 MP geniş açılı + 12 MP Ultra geniş açılı çift kamera
  • Snapdragon 865 Plus işlemci
  • 8 GB RAM
  • 256 GB dahili depolama alanı
  • Hızlı şarj ve kablosuz şarj destekli 3,300 mAh batarya
  • Android 10
  • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, USB Type-C, NFC
  • OneUI 2.0
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