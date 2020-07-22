Galaxy Note 20 öncesi son prova: Samsung Galaxy Z Flip 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung Galaxy Z Flip 5G tasarımı ile Samsung Galaxy Z Flip'in tıpatıp aynısı. Ancak iki cihaz arasındaki farklılıklar donanım tarafında ve renk seçeneklerinde karşımıza çıkıyor. Samsung Galaxy Z Flip'te Snapdragon 855+ işlemcisini tercih eden Samsung, Samsung Galaxy Z Flip 5G'de ise adından da anlaşılacağı üzere 5G destekli Snapdragon 865 Plus'a yer veriyor. Böylece katlanabilir akıllı telefona gelen performans eleştirileri çözülmüş oluyor ve Galaxy Z Flip modası geçmiş bir katlanabilir akıllı telefon olmaktan çok, amiral seviyesi bir akıllı telefon sınıfına yükseliyor. Fakat her şey bu kadar toz pembe değil.

Samsung'un Samsung Galaxy Z Flip'i, Samsung Galaxy Z Flip 5G adıyla yenileyeceğini son zamanlarda duyar olmuştuk. Nitekim, Samsung CEO'sunun açıklamalarında bahsettiği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak 5 üründen birinin de Samsung Galaxy Z Flip 5G olacağı kesin gibiydi. Ancak beklentiler boşa çıktı. Zira Samsung, bugün yaptığı duyuru ile katlanabilir akıllı telefon u Samsung Galaxy Z Flip'i Samsung Galaxy Z Flip 5G adıyla yeniledi.

Samsung Galaxy Z Flip 5G'de işlemciyi güncellemiş olmasına rağmen, pil kapasitesinde herhangi bir değişime gitmemiş. Yani Samsung Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip ile aynı pil kapasitesine sahip. Bu detayın pek hoşumuza gitmediğini söylememiz gerek.

SAMSUNG GALAXY Z FLİP 5G FİYATI AÇIKLANDI

Samsung Galaxy Z Flip fiyatı ABD için 1.449 dolar olarak belirlendi. Telefon Galaxy Note 20'de göreceğimiz Bronz ve Gri olmak üzere iki farklı renk seçenekleriyle gelecek. Katlanabilir akıllı telefonun Türkiye'de satışa çıkması ise beklenmiyor.

SAMSUNG GALAXY Z FLİP TEKNİK ÖZELLİKLERİ