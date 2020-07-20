Galaxy Note 20 tek değil: Samsung Galaxy Z Fold 2'nin tanıtım tarihi açıklandı!

Samsung Galaxy Z Fold 2 için beklentiler yüksek. Kullanıcılar Samsung'tan üçüncü nesil katlanabilir akıllı telefonunda tüm sorunları çözmüş olmasını ve bu sayede deneyimi daha hoş bir katlanabilir akıllı telefon sunmasını bekliyor. Bu beklentilerin farkında olan Samsung da canla başla çalışıyor. Samsung İngiltere Twitter hesabının son paylaşımına bakılırsa bu çalışmalar meyvelerini verdi. Zira Samsung artık Samsung Galaxy Z Fold 2'yi tanıtmaya hazır.
Samsung İngiltere resmi Twitter hesabı, Samsung Galaxy Z Fold 2'nin tanıtım tarihini 'kelebekli' bir video ile duyurdu. Duyuruya göre Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonu 5 Ağustos tarihinde tanıtılacak. Bu tarih size de tanıdık geldi mi?
A new look unfolds.— Samsung UK (@SamsungUK) July 19, 2020
05.08.2020 pic.twitter.com/OHaF4zCy2C
Samsung Galaxy Note 20 ve Samsung Galaxy Note 20 Ultra'yı 5 Ağustos günü düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Görünüşe bakılırsa Samsung Galaxy Z Fold 2'de aynı etkinlikte görücüye çıkacak. Böylece Samsung etkinlikte tabiri caizse gövde gösterisinde bulunacak.
Samsung Galaxy Z Fold 2'nin özellikleri henüz kesinleşmiş değil. Ancak bazı tahminler var. Bu tahminlere göre Samsung Galaxy Z Fold 2 gücünü 865+ işlemcisinden alacak. Bu işlemciye 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı eşlik edecek. 5G ise Galaxy Z Fold 2'de bulunacağından emin olduğumuz tek özellik. Bakalım Samsung bizlere nasıl bir Galaxy Z Fold 2 hazırladı?
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