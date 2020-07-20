Galaxy Note 20 tek değil: Samsung Galaxy Z Fold 2'nin tanıtım tarihi açıklandı!

Samsung Galaxy Z Fold 2 için beklentiler yüksek. Kullanıcılar Samsung'tan üçüncü nesil katlanabilir akıllı telefonunda tüm sorunları çözmüş olmasını ve bu sayede deneyimi daha hoş bir katlanabilir akıllı telefon sunmasını bekliyor. Bu beklentilerin farkında olan Samsung da canla başla çalışıyor. Samsung İngiltere Twitter hesabının son paylaşımına bakılırsa bu çalışmalar meyvelerini verdi. Zira Samsung artık Samsung Galaxy Z Fold 2'yi tanıtmaya hazır.

İŞTE KATLANABİLİR SAMSUNG GALAXY Z FOLD 2'NİN TANITILACAĞI TARİH

Samsung İngiltere resmi Twitter hesabı, Samsung Galaxy Z Fold 2'nin tanıtım tarihini 'kelebekli' bir video ile duyurdu. Duyuruya göre Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonu 5 Ağustos tarihinde tanıtılacak. Bu tarih size de tanıdık geldi mi?

A new look unfolds.

05.08.2020 pic.twitter.com/OHaF4zCy2C — Samsung UK (@SamsungUK) July 19, 2020

Samsung Galaxy Note 20 ve Samsung Galaxy Note 20 Ultra'yı 5 Ağustos günü düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Görünüşe bakılırsa Samsung Galaxy Z Fold 2'de aynı etkinlikte görücüye çıkacak. Böylece Samsung etkinlikte tabiri caizse gövde gösterisinde bulunacak.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 2 ÖZELLİKLERİ NELER?

Samsung Galaxy Z Fold 2'nin özellikleri henüz kesinleşmiş değil. Ancak bazı tahminler var. Bu tahminlere göre Samsung Galaxy Z Fold 2 gücünü 865+ işlemcisinden alacak. Bu işlemciye 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı eşlik edecek. 5G ise Galaxy Z Fold 2'de bulunacağından emin olduğumuz tek özellik. Bakalım Samsung bizlere nasıl bir Galaxy Z Fold 2 hazırladı?

