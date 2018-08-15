Galaxy Note 9 ekran konusunda iddialı!

Telefonların ekranlarını detaylı incelemeye alan DisplayMate, Galaxy Note 9’un ekranına en yüksek puan olan A+’yı verdi. Peki neden mi?

Note 9’un Mutlak Renk Doğruluğu’nu “kusursuzdan ayırt etmek neredeyse imkansız” diye tanımlayan site, ekranı “şimdiye kadar ölçtüğümüz en isabetli ekran” diye nitelendirdi.

DisplayMate, telefonun Yüksek Parlaklık Modu’nun Note 8’e kıyasla yüzde 27 daha parlak olduğunu ve yüzde 32 daha yüksek kontrast sunduğunu, telefonun otomatik parlaklık açıkken 1.050 nit değerine ulaştığını da ek olarak belirtmeden geçmedi.

Galaxy Note 9, sadece bu alanlar içerisinde rekor kırmadı. Note 9, Bakış Açısı Performansı’nda da başarılı sonuçlar elde etti.

Samsung Galaxy Note 9 ekran konusunda en iyisi!

Galaxy Note 9, Ekran Yansıması’nda yeni bir rekor kırmasa da Note 8 ile aynı puan olan 4.4’ü paylaştı. Bu puanın DisplayMate’in elde ettiği en düşük puan olduğu söyleniyor.

Note 9’un ekranının “seviyeyi önemli ölçüde yükselttiğini” vurgulayan DisplayMate, “Galaxy Note 9, test ettiğimiz en yenilikçi ve yüksek performanslı akıllı telefon ekranına sahip” diyerek modelin şaşırtan istatistiklerini takipçileri ile paylaştı.

Her ne kadar ekran konusunda başarılı olsa da Note 9, genel performans konusunda yapılan testler dahilinde sınıfta kaldığı bir gerçek. Fiyatını da işin içerisine kattığımız zaman düşünmeden edemiyoruz.

Kaynak: Teknolojioku

