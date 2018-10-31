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Galaxy Note 9’un fiyatı düşüşte

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.10.2018 08:54 | Son Güncelleme

Samsung’un yaklaşık olarak 3 ay önce satışa sunduğu Galaxy Note 9 modelinin fiyatı düşmeye devam ediyor. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Galaxy Note 9’un fiyatı düşüşte

Samsung’un Ağustos ayının başında tanıttığı ve ortalarına doğru satışa sunduğu Galaxy Note 9 modelinin fiyatı düşmeye devam ediyor. Güney Koreli üretici, Note serisinin yeni modelini ABD’de 999 dolardan satışa sunmuştu. Note 9’un Türkiye’deki satış fiyatı ise 7500TL’ydi.

Samsung dolar kurundaki dalgalanma sonrasında Note 9’un ülkemizdeki satış fiyatını 7999TL olarak güncellemişti. Fakat Note 9 şu anda Samsung’un kendi resmi sitesinde bile 6499TL’den satılmakta.

Ayrıca internet üzerinde ufak bir araştırma yaptığınızda, bazı e-ticaret kanallarında Note 9 fiyatının 5200TL seviyelerine kadar düştüğünü de görebilirsiniz.

Galaxy Note 9 fiyatı her ne kadar ülkemizde 5000TL üzerinde olsa da ABD’de hayli düşmüş durumda. Keza ABD’de iPhone X’e rakip olarak 999 dolardan satışa sunulan Note 9 fiyatı 699 dolara kadar geriledi.

eBay üzerinden bir satıcı, Galaxy Note 9’u 699 dolardan satmaya başladı. Bu fiyat güncel kur ile yaklaşık olarak 3850TL’ye denk geliyor. Yani Türkiye’deki en ucuz fiyattan yaklaşık olarak 1500TL daha az.

Muhtemelen Galaxy Note9 fiyatındaki bu düşüş trendi bir süre daha devam edecektir. Eğer bu aralar Note 9 alma gibi bir düşünceniz varsa biraz daha beklemenizi tavsiye ederiz.

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