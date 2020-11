Galaxy S10 One UI 3.0 güncellemesi ertelendi

Samsung, geçen hafta One UI 3.0 beta programının bir sonraki aşaması için yeni Galaxy cihazlarını duyurmuştu. Programın bir sonraki aşaması, Galaxy S10 serisi, Note 10 ikilisi ve katlanabilir cihazlar dahil olmak üzere çok sayıda cihazı içerecekti. Bu duyurudan sonra Note 10 için One 3.0 Beta yayınlanmıştı. Ancak bugün gelen haberlere göre; Galaxy S10 için One UI 3.0 arayüz güncellemesi sürpriz bir şekilde ertelendi.

BETADAKİ GALAXY NOTE 10 KARARDA ETKİLİ OLDU

OneUI 3.0 beta güncellemesini alan Galaxy Note 10 serisi aşırı pil tüketme sorunları yaşıyor. Samsung’un bundan dolayı Galaxy S10 serisi için One UI 3.0 güncellemesini ertelediği söyleniyor. Beta programını erteleme konusundaki yeni karar aşağıda belirtilen cihazları etkileyecek;

Galaxy S10, S10+ ve S10e

Note 10 ve Note 10+

Galaxy Z Flip, Z Fold 2

Kritik sorunlar çözülene kadar Galaxy Note 10 cihazlarının artık Beta güncellemelerini almayacağı anlamına geliyor. Pil tüketiminin yanı sıra, kullanıcılar ayrıca uygulama çökmeleri, S-Pen tutarsızlıkları ve diğer çeşitli sorunlar ve hatalar yaşıyor.