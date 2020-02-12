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Galaxy S20 ailesi kullanıcıları tatmin edecek mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.02.2020 08:19 | Son Güncelleme

Samsung, bugün düzenlemiş olduğu Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde yeni amiral gemisi modeli Galaxy S20 ile karşımıza çıktı. Uzun süredir hakkında yazılıp çizilen Samsung’un amiral gemisi modeli özellikleri ile Android tutkunlarını fazlasıyla tatmin edecek mi?

Galaxy S20 ailesi kullanıcıları tatmin edecek mi?

Telefon Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga setinden besleniyor. Snapdragon 865 yonga setinde; 1 x 2.84 GHz Kryo 585 + 2 X 2.4 GHz Kryo 585 + 4 x  1.8 GHz Kryo 385 çekirdeği yer alıyor. Bu işlemcilerden Kryo 385 tüm performansı tek başına yüklüyor diyebiliriz. GPU tarafında ise Adreno 650 GPU bulunuyor.

Ancak Türkiye’de Galaxy S20, Samsung’un Snapdragon 865 ile neredeyse aynı olan Exynos 990 yonga seti ile satılacak. Artık Android dünyasında standart haline gelen 8 GB RAM ve 12 GB RAM opsiyonlarına artık Samsung da yer veriyor.

Galaxy S20’de 6.2 inç büyüklüğünde 1440 x 3200 çözünürlüğünde 566 PPI değerli 120 Hz tazeleme oranlı dinamik AMOLED ekran yer alıyor. Gelelim en çok merak edilen kamera konusunda.

Samsung bu modelinde 12 Megapiksel geniş açılı lens + 64 Megapiksel 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto lens + 12 Megapiksel ultra geniş açılı arka kamera kurulumuna yer veriyor. Ön tarafta ise 10 Megapiksel f/1.9 diyaframlı kamera yer alıyor.

Güvenlik için yüz tanıma sistemine ek olarak ekrana entegreli parmak izi okuyucusu ile gelen telefonda Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 bağlantıları yer alıyor. Kutusundan One UI 2.0 tabanlı Android 10 ile çıkan bu modelde 4.000 mAh kapasiteli batarya yer alıyor.

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2020’de alınabilecek telefonlar arasında oldukça iddialı olan Galaxy S20’nin fiyatı ise 899 euro olacak. 12 GB RAM’li sürüm ise 999 euro fiyat etiketiyle müşterilerini bekleyecek.

Galaxy S20+ 128GB 5G fiyatı 1099 euro ve Galaxy S20 Ultra fiyatı 128GB için 1349 euro ve 512GB için 1549 euro olarak belirlenmiş durumda. Bu denli yüksek fiyatlar ile Samsung’un bırakın Türkiye’yi Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bile başarılı bir satış grafiği yakalaması çok zor görünüyor.

Kaldı ki karşımızda Galaxy S10 örneğimiz var. Galaxy S10 büyük bir sükse ile tanıtılmış ancak 1 yılını daha doldurmadan fiyatı bir anda inmişti. Muhtemelen Galaxy S20’nin de fiyatı 4-5 ay sonra düşecektir.

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Samsung Galaxy S20

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