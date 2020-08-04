Galaxy S20 Android 11 için acele ediyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, güncelleme konusundaki kötü şöhretinden son 1-2 yıl içinde kurtulmaya başlamıştı. Samsung’un bu yılın Ekim ayında yayınlanacak olan Android 11 güncellemesi için nasıl bir yol izleyeceği ise merak ediliyordu. Bugün ise Galaxy S20 için Android 11 güncellemesi resmen ortaya çıktı.

SAMSUNG GALAXY S20 ANDROİD 11 TESTLERİNE BAŞLADI

Samsung’un Geekbench’te Galaxy S20 Plus üzerinde Android 11 güncellemesinin testlerine başladığı resmen göründü. Şimdilik test aşamasında olan bu güncellemenin 2020’nin sonuna hazır olması bekleniyor.

İlk olarak Galaxy S20 ailesi daha sonra Note 10 ailesine gelecek olan bu güncelleme, 2021’in ilk çeyreğinde ise S10 modellerine de gelecek.

Bir dizi yenilik ile gelecek olan Android 11 güncellemesiyle birlikte Samsung’un yeni arayüzü olan One UI 2.5 de sisteme eklenecek gibi görünüyor. Samsung’un 5 Ağustos’ta tanıtacağı Note 20 ailesinin Android 11 ile gelmeyeceğini düşünüyoruz. Muhtemelen Note 20 ailesi Android 10 ile kutusundan çıkacak ancak çok kısa bir süre içerisinde Android 11 ile tanışacak.

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