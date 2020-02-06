Galaxy S20 LED kılıfı ile firmanın resmi sitesinde görüntülendi

Bu sefer ki sızıntı ise Samsung’un kendi sitesinden geldi. Bildiğiniz gibi Galaxy S10 ailesi için Samsung LED kılıf üretmişti. Güney Koreli firma aynı politikayı S20 modellerinde de uygulayacak gibi görünüyor.

Üçlü arka kamera kurulumu ile gelecek olan telefonda bir adet damla çentik şeklinde ön kamera yer alacak. Gücünü Exynos 990 / Snapdragon 865 yonga setinden alacak olan telefonun 8 GB RAM ve 12 GB RAM’li sürümleri bulunacak.

Telefonun arka bölümündeki kameralar 12 Megapiksel geniş açılı lens + 64 Megapiksel 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto lens + 12 Megapiksel (ultra geniş açılı) çözünürlüğünde olacak. S20 Ultra modelinde ise bunlara ek 108 Megapiksellik sensörün yer alacağını belirtelim.

Son olarak telefonun fiyatının 899 dolardan başlayacağının, Türkiye’de ise 5.600 TL bandında olacağının altını çizelim.

SAMSUNG GALAXY S20 TEKNİK ÖZELLİKLERİ



6.2 inç büyüklüğünde 1440 x 3200 çözünürlüğünde 566 PPI değerli 120 Hz tazeleme oranlı dinamik AMOLED ekran

Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti / Exynos 990

Adreno 650 GPU / Mali-G77 MP11 GPU

8 GB RAM / 12 GB RAM

128 GB dahili depolama birimi (microSD kart desteği)

12 Megapiksel geniş açılı lens + 64 Megapiksel 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto lens + 12 Megapiksel ultra geniş açılı arka kamera

10 Megapiksel f/1.9 diyaframlı ön kamera

Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu

Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 desteği

Android 10 işletim sistemi (One UI 2.0)

4.000 mAh kapasiteli batarya

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