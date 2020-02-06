HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy S20 LED kılıfı ile firmanın resmi sitesinde görüntülendi

Galaxy S20 LED kılıfı ile firmanın resmi sitesinde görüntülendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.02.2020 09:22 | Son Güncelleme

Samsung’un 11 Şubat’taki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacağı yeni amiral gemisi modelleri hakkında her geçen gün yeni sızıntı gelmeye devam ediyor.

Galaxy S20 LED kılıfı ile firmanın resmi sitesinde görüntülendi

Bu sefer ki sızıntı ise Samsung’un kendi sitesinden geldi. Bildiğiniz gibi Galaxy S10 ailesi için Samsung LED kılıf üretmişti. Güney Koreli firma aynı politikayı S20 modellerinde de uygulayacak gibi görünüyor.

Üçlü arka kamera kurulumu ile gelecek olan telefonda bir adet damla çentik şeklinde ön kamera yer alacak. Gücünü Exynos 990 / Snapdragon 865 yonga setinden alacak olan telefonun 8 GB RAM ve 12 GB RAM’li sürümleri bulunacak.

Galaxy-S20-kılıfı

Telefonun arka bölümündeki kameralar 12 Megapiksel geniş açılı lens + 64 Megapiksel 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto lens + 12 Megapiksel (ultra geniş açılı) çözünürlüğünde olacak. S20 Ultra modelinde ise bunlara ek 108 Megapiksellik sensörün yer alacağını belirtelim.

Son olarak telefonun fiyatının 899 dolardan başlayacağının, Türkiye’de ise 5.600 TL bandında olacağının altını çizelim.

SAMSUNG GALAXY S20 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6.2 inç büyüklüğünde 1440 x 3200 çözünürlüğünde 566 PPI değerli 120 Hz tazeleme oranlı dinamik AMOLED ekran
Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti / Exynos 990
Adreno 650 GPU / Mali-G77 MP11 GPU
8 GB RAM / 12 GB RAM
128 GB dahili depolama birimi (microSD kart desteği)
12 Megapiksel geniş açılı lens + 64 Megapiksel 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto lens + 12 Megapiksel ultra geniş açılı arka kamera
10 Megapiksel f/1.9 diyaframlı ön kamera
Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 desteği
Android 10 işletim sistemi (One UI 2.0)
4.000 mAh kapasiteli batarya

SpaceX Starship yörüngeye çıkabilecek mi?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Saatte 750 lira kazanıyor! Bakın ne iş yapıyor Saatte 750 lira kazanıyor! Bakın ne iş yapıyor
Apex Legends 4. Sezonuna Başladı!Apex Legends 4. Sezonuna Başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung Samsung Galaxy S20

En Çok Okunan Haberler

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

Kule ile pilot arasındaki konuşmalar ortaya çıktı

Kule ile pilot arasındaki konuşmalar ortaya çıktı

Azil sürecinde sona gelindi! İşte tarihi sonuç

Azil sürecinde sona gelindi! İşte tarihi sonuç

Türkiye'den AP'deki skandala sert tepki: Şiddetle lanetliyoruz

Türkiye'den AP'deki skandala sert tepki: Şiddetle lanetliyoruz

Ünlü yapımcının tecavüzünü anlattı! 'Cinsel ilişki sonrası...'

Ünlü yapımcının tecavüzünü anlattı! 'Cinsel ilişki sonrası...'

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tesla’dan ABD’yi ayağa kaldıracak açıklama!

Tesla’dan ABD’yi ayağa kaldıracak açıklama!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Xiaomi severler şok: Xiaomi Mi 10 Pro sonunda yüzünü gösterdi!

Xiaomi severler şok: Xiaomi Mi 10 Pro sonunda yüzünü gösterdi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fallout 76 Wastelanders güncellemesi duyuruldu

Fallout 76 için yeni güncelleme yolda!

Uygun fiyatlı Realme 5i’nin Türkiye fiyatı!

İşte Realme 5i'nin satış fiyatı!

Galaxy Note 20 hakkında ilk sızıntı geldi

Galaxy Note 20 ile ilgili ilk sızıntı!

YouTube klasik görünüm erişimini engelliyor

Bu görüntü tarih oluyor!

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

Apple sesli komut sistemi her şeyi halledecek

Apple sesli komut sistemi her şeyi halledecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.