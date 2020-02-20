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Galaxy S20 QHD çözünürlükte 120 Hz çalışabiliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.02.2020 09:52 | Son Güncelleme

Galaxy S20, yeni aldığı güncelleme ile 120Hz tazeleme hızını QHD çözünürlükteki ekranında kullanabiliyor.

Galaxy S20 QHD çözünürlükte 120 Hz çalışabiliyor

Android telefon pazarında 2017 yılında Razer firmasının tanıtmış olduğu oyuncu telefonu Razer Phone ile ekran tazeleme hızında devrim yaşanmıştı. O zamana kadar 60Hz ile sınırlı olan mobil ekranlar Razer Phone ile bir anda 120Hz’e kadar çıkmıştı.
Bu süreçte orta segmentte yer alan çoğu telefonda 90Hz tazeleme hızına yer verilmişti. Son olarak ise Samsung’un tanıtmış olduğu Galaxy S20 modelinde 120Hz ekran tazeleme hızı kullanılmıştı. Kullanılmıştı kullanılmasına ama telefonun ekran çözünürlüğü QHD iken 120Hz’i aktif ettiğinizde bu çözünürlük Full HD’ye düşüyordu.
Hız kazanacağım derken çözünürlük gibi oldukça önemli bir unsurdan feragat eden Galaxy S20 kullanıcılarının imdadına Samsung yetişti. OTA üzerinden yayınlanan güncelleme sayesinde QHD çözünürlükte de artık 120Hz tazeleme özelliği kullanılabiliyor. Ancak bunun tabii bir de bedeli olacak. QHD’de 120Hz’i aktif ettiğinizde şarjınızın tereyağı gibi eriyip gittiğini göreceksiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy S20 Samsung akıllı telefon

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