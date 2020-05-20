HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy S20 Ultra'nın beğenilen özelliği Samsung Galaxy Note 20'de olmayacak!

Galaxy S20 Ultra'nın beğenilen özelliği Samsung Galaxy Note 20'de olmayacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.05.2020 11:23 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Note 20 için yeni bir iddia bu kez Ice Universe'den geldi. Ice Universe'ın aktardıklarına göre Samsung Galaxy S20 Ultra'nın en çok beğenilen özelliği Samsung Galaxy Note 20'de olmayacak.

Galaxy S20 Ultra'nın beğenilen özelliği Samsung Galaxy Note 20'de olmayacak!

Samsung Galaxy Note 20 ile tanışmamıza az bir süre kaldı. Hal böyle olunca Samsung da çalışmalarını hızlandırmış durumda. Ancak sızıntı kaynakları Samsung'un önündeki en büyük engel. Zira onlar yüzünden Samsung Galaxy telefonların gizli kalması gereken bazı bilgileri, bir tweet aracılığıyla tüm dünya ile paylaşılıyor. Bu duruma bugün bir yenisi daha eklendi. Ice Universe, Samsung Galaxy Note 20'nin bir özelliğini daha açıkladı, aslında olmayacak bir özelliği desek daha doğru olur.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20'DE 100X SPACE ZOOM'A YER YOK

Sızıntı kaynağı Ice Universe, Galaxy Note 20 için Twitter hesabından bir tweet paylaştı. Ice Universe paylaştığı tweette Samsung, Galaxy S20 Ultra'da kullanılan ve kullanıcıların beğenerek kullandığı 100x Space Zoom özelliğini Galaxy Note serisine taşımayacak. Samsung Galaxy Note 20 serisinde 100x Space Zoom özelliği olmayacak. Çünkü Samsung'un bu özelliğin yerinde başka düşünceleri var.

Galaxy Note 20

İŞTE SAMSUNG'UN YENİ FİKRİ

İddialara göre Samsung Galaxy Note 20'de daha da geliştirilmiş bir telefoto kamera yer alacak. Bu sayede dijital zoom yerine odak uzaklığı yakınlaştırılmış bir kamera Samsung Galaxy Note 20'de bulunacak. 108 MP'lik kamera ise hem Samsung Galaxy Note 20'de hem de Samsung Galaxy Note 20+'da yer almaya devam edecek. Samsung Galaxy Note 20 serisinin Ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi
27 Mayıs öncesi herkesi sarsan istifa! 27 Mayıs öncesi herkesi sarsan istifa!
"Çin malı Covid-19 tanı kitleri" lisanssız çıktı "Çin malı Covid-19 tanı kitleri" lisanssız çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

8 yıl sonra Esad'la yaptığı o görüşmenin detaylarını anlattı

8 yıl sonra Esad'la yaptığı o görüşmenin detaylarını anlattı

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

İhbar üzerine olay yerine giden polis erkek cesediyle karşılaştı

İhbar üzerine olay yerine giden polis erkek cesediyle karşılaştı

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Aylarca suyun içinde kalan telefon herkesi şaşırttı!

Aylarca suyun içinde kalan telefon herkesi şaşırttı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Xiaomi Redmi Note 8 rekor kırdı!

Xiaomi Redmi Note 8 rekor kırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sony'den PlayStation 5 tanıtım etkinliği geliyor!

PlayStation 5 bekleyenlere müjdeli haber! Artık an meselesi

NASA'yı sarstı: Douglas Loverro NASA'dan istifa etti!

27 Mayıs öncesi herkesi sarsan istifa!

Instagram Shop ile Instagram'da yeni bir dönem başlıyor!

Instagram'a yeni özellik!

Ailenizle oynayabileceğiniz oyunlar, 51 Worldwide Games

Ailenizle oynayabileceğiniz oyunlar, 51 Worldwide Games

Gamescom 2020 tamamen dijital olacak

Gamescom 2020 tamamen dijital olacak

Nokia akıllı telefon sektöründe tekrar var olmak istiyor

Nokia akıllı telefon sektöründe tekrar var olmak istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.