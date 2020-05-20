Galaxy S20 Ultra'nın beğenilen özelliği Samsung Galaxy Note 20'de olmayacak!

Samsung Galaxy Note 20 ile tanışmamıza az bir süre kaldı. Hal böyle olunca Samsung da çalışmalarını hızlandırmış durumda. Ancak sızıntı kaynakları Samsung'un önündeki en büyük engel. Zira onlar yüzünden Samsung Galaxy telefonların gizli kalması gereken bazı bilgileri, bir tweet aracılığıyla tüm dünya ile paylaşılıyor. Bu duruma bugün bir yenisi daha eklendi. Ice Universe, Samsung Galaxy Note 20'nin bir özelliğini daha açıkladı, aslında olmayacak bir özelliği desek daha doğru olur.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20'DE 100X SPACE ZOOM'A YER YOK

Sızıntı kaynağı Ice Universe, Galaxy Note 20 için Twitter hesabından bir tweet paylaştı. Ice Universe paylaştığı tweette Samsung, Galaxy S20 Ultra'da kullanılan ve kullanıcıların beğenerek kullandığı 100x Space Zoom özelliğini Galaxy Note serisine taşımayacak. Samsung Galaxy Note 20 serisinde 100x Space Zoom özelliği olmayacak. Çünkü Samsung'un bu özelliğin yerinde başka düşünceleri var.

İŞTE SAMSUNG'UN YENİ FİKRİ

İddialara göre Samsung Galaxy Note 20'de daha da geliştirilmiş bir telefoto kamera yer alacak. Bu sayede dijital zoom yerine odak uzaklığı yakınlaştırılmış bir kamera Samsung Galaxy Note 20'de bulunacak. 108 MP'lik kamera ise hem Samsung Galaxy Note 20'de hem de Samsung Galaxy Note 20+'da yer almaya devam edecek. Samsung Galaxy Note 20 serisinin Ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.

