Galaxy S20 Ultra ortaya çıktı

Bildiğiniz gibi Güney Koreli teknoloji devi bu yıl S20, S20 Plus ve S20 Ultra modelleri ile karşımıza çıkacak. Bu ailenin en tepe modeli olan S20 Ultra bugün kanlı canlı bir şekilde görüntülendi.

Samsung’un uzun süredir 108 Megapiksellik bir sensör üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Bu sensör Çinli firmalarınki gibi kalitesi değil aksine piyasanın en iyisi olacak. Ancak bu sensör sadece Ultra modelinde yer alacak.

Üçlü kamera kurulumuna ek olarak en altta yer alacak 108 Megapiksellik sensör bugün sızan görselden de göreceğiniz gibi 100 kat zoom yani yakınlaştırma yapabilecek. Akıllı telefon pazarındaki kamera rekabetine yeni bir soluk kazandırmak isteyen Samsung, bu hamlesi ile DxOMark’ta zirvede yer alacağını kanıtlamış oldu.

Tabii Çinli devler de boş durmayacaktır. Xiaomi ve Leica’dan güç alan Google’sız Huawei de yeni telefonlarında oldukça güçlü kamera kurulumlarına yer verecektir. MWC 2020 etkinliğinde devlerin kozlarını paylaşmasını bekliyorduk. Bekliyorduk diyoruz çünkü bir çok dev isim coronavirus salgınından dolayı etkinliğe katılmama kararı aldıklarını açıkladı. MWC’nin bu ortamda düzenlenmesi bile saçmalık. Umarız bu hafta içerisinde MWC için erteleme kararı alınır.

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