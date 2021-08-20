HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy Tab 8 ‘de kullanılacak yonga seti netlik kazandı

Galaxy Tab 8 ‘de kullanılacak yonga seti netlik kazandı

20.08.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tablet pazarındaki önemli isimlerden biri olan Samsung model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Güney Koreli üreticinin önümüzdeki dönemde Tab 8 modelini tanıtması bekleniyor. Galaxy Tab 8’de kullanılacak yonga seti ise ortaya çıktı. Görünüşe göre Samsung, kendi üretimi bir yonga seti kullanmayacak.

Galaxy Tab 8 ‘de kullanılacak yonga seti netlik kazandı

Apple tarafından üretilen iPad modellerinin dışında, Galaxy Tab serisinin de sektörün dikkat çeken tablet serilerinden biri olduğunu söyleyebiliriz.

Özellikle Android tarafındaki tabletlere baktığımızda genel olarak orta segmente hitap eden yonga setleriyle donatılan tabletlerin hakim olduğu bir pazar görebiliriz.

İŞTE SAMSUNG GALAXY TAB 8'DE KULLANILACAK İŞLEMCİ

Peki gelelim asıl konuya. Samsung’un önümüzdeki süreçte satışa sunacağı Tab 8 modelinde hangi yonga seti kullanılacak? Genel olarak bu aşamada Samsung’un kendi üretimi olan Exynos 898’i kullanacağını düşünebilirsiniz. Fakat sızdırılan son raporlara bakacak olursak Güney Koreli üretici kendi üretimi yerine Qualcomm üretimi bir yonga kullanmayı planlıyor.

Galaxy A ailesine yeni üye: Samsung Galaxy A03s tanıtıldı!Galaxy A ailesine yeni üye: Samsung Galaxy A03s tanıtıldı!

Eğer Güney Kore kaynaklı sızıntılar doğruysa Samsung, Tab 8 ailesinde Qualcomm imzası taşıyan Snapdragon 898 yongalarını kullanacak.

Bunun haricinde tablette 11.500 mAh kapasitesine sahip bir bataryanın kullanılacağı ve bu bataryanın da 45W hızlı şarj teknolojisi ile destekleneceği iddia ediliyor.

Bir başka söylentiye göre de Tab S8 serisi 3 farklı modelde karşımıza çıkacak. 11 inç, 12.4 inç ve 14.6 inçlik üç farklı tabletin geleceği söyleniyor. Bekleyip göreceğiz.

Samsung Galaxy S22'nin özellikleri için büyük sızıntı!Samsung Galaxy S22'nin özellikleri için büyük sızıntı!

Moto Tab G20 özellikleri belli oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladıCanlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladı
PARTNERKibariye bildiği halde susmuş! İhanet fotoğrafının altından bambaşka bir gerçek çıktıKibariye bildiği halde susmuş! İhanet fotoğrafının altından bambaşka bir gerçek çıktı
Windows 11 tarayıcı varsayılanlarını yok sayacakWindows 11 tarayıcı varsayılanlarını yok sayacak
Anahtar Kelimeler:
Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Atatürk'ü sansürleyen tercüman hakkında karar verildi!

Atatürk'ü sansürleyen tercüman hakkında karar verildi!

Yaşananlar dünyayı dehşete düşürüyor! "Saklanıyorlar"

Yaşananlar dünyayı dehşete düşürüyor! "Saklanıyorlar"

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı!

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı!

Ünlü oyuncu yoğun bakımda! "Dualarınızı eksik etmeyin"

Ünlü oyuncu yoğun bakımda! "Dualarınızı eksik etmeyin"

Taliban Afgan polis şefini infaz etti!

Taliban Afgan polis şefini infaz etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aşı olmayanlarla ilgili yeni karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aşı olmayanlarla ilgili yeni karar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin nerede olduğu açıklandı

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin nerede olduğu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Afganistan'da isyan başladı! Bayrakları indiriyorlar

Afganistan'da isyan başladı! Bayrakları indiriyorlar

50 bin liralık iddia! İspatlayana verilecek

50 bin liralık iddia! İspatlayana verilecek

Mide bulandıran olay! 5 çocuk babası, 14 yaşındaki kuzenine...

Mide bulandıran olay! 5 çocuk babası, 14 yaşındaki kuzenine...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.