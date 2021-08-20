Galaxy Tab 8 ‘de kullanılacak yonga seti netlik kazandı

Apple tarafından üretilen iPad modellerinin dışında, Galaxy Tab serisinin de sektörün dikkat çeken tablet serilerinden biri olduğunu söyleyebiliriz.

Özellikle Android tarafındaki tabletlere baktığımızda genel olarak orta segmente hitap eden yonga setleriyle donatılan tabletlerin hakim olduğu bir pazar görebiliriz.

İŞTE SAMSUNG GALAXY TAB 8'DE KULLANILACAK İŞLEMCİ

Peki gelelim asıl konuya. Samsung’un önümüzdeki süreçte satışa sunacağı Tab 8 modelinde hangi yonga seti kullanılacak? Genel olarak bu aşamada Samsung’un kendi üretimi olan Exynos 898’i kullanacağını düşünebilirsiniz. Fakat sızdırılan son raporlara bakacak olursak Güney Koreli üretici kendi üretimi yerine Qualcomm üretimi bir yonga kullanmayı planlıyor.

Eğer Güney Kore kaynaklı sızıntılar doğruysa Samsung, Tab 8 ailesinde Qualcomm imzası taşıyan Snapdragon 898 yongalarını kullanacak.

Bunun haricinde tablette 11.500 mAh kapasitesine sahip bir bataryanın kullanılacağı ve bu bataryanın da 45W hızlı şarj teknolojisi ile destekleneceği iddia ediliyor.

Bir başka söylentiye göre de Tab S8 serisi 3 farklı modelde karşımıza çıkacak. 11 inç, 12.4 inç ve 14.6 inçlik üç farklı tabletin geleceği söyleniyor. Bekleyip göreceğiz.

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