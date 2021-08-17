Samsung Galaxy S22'nin özellikleri için büyük sızıntı!

Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ü geçtiğimiz hafta duyurdu. Her iki katlanabilir telefon, uzun bir süredir bekleniyordu. Tanıtımın gerçekleşmesiyle ise beklentiler yerini gerçeklere bıraktı. Her iki telefon da bir önceki nesil modellere göre önemli değişikliklerle geldi. Fakat şimdi değişim sırası Galaxy S22'de.

İŞTE GALAXY S22'NİN ÖZELLİKLERİ

Güvenilir bir sızıntı kaynağı, Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşacak Galaxy S22 modellerinin temel özelliklerini ortaya çıkardı. Buna göre Galaxy S22 6.06 inç LTPS FHD+ ekrana, Galaxy S22 Plus 6.55 inç LTPS FHD+ ekrana ve Galaxy S22 Ultra 6.81 inç LPTO Quad HD+ ekrana sahip olacak. Her üç telefonun da 120 Hz yenileme hızını desteklemesi bekleniyor.

Samsung Galaxy S22'nin kameralarına dair bazı bilgiler de sızıntıda yer aldı. Buna göre Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus 50 MP (f/1,55) ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP 3x optik zoom yapabilen bir kamera ile donatılacak. Galaxy S22 Ultra ise 108 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 3x optik zoom yapabilen 12 MP kamera ve 10x optik zoom yapabilen 12 MP periskop kamera ile gelecek. Peki ya bataryalar?

GALAXY S22 ULTRA'YA DEV BATARYA

İddialara bakılırsa Galaxy S22'de 3.800 mAh batarya bulunurken, Galaxy S22+'da 4.600 mAh batarya yer alacak. S22 Ultra ise beklendiği gibi diğer modellere göre daha büyük bir bataryaya ev sahipliği yapacak ve 5.000 mAh batarya ile gelecek. Daha önceki bir sızıntıda Galaxy S22 serisinin 65W hızlı şarj desteğiyle geleceği iddiasının yer aldığını da bu noktada belirtelim.

Galaxy S22 ailesinde iki farklı işlemcinin yer alması bekleniyor. Bunlardan biri Qualcomm'un henüz tanıtılmayan Snapdragon 898 işlemcisi, diğeri ise Samsung'un belirli pazarlara sunacağı Exynos 2200 işlemcisi. Exynos 2200 işlemcisinin AMD mRDNA GPU'suna sahip olacağı söyleniyor.

