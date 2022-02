Galaxy Tab S8 Ultra ile çentikli Samsung tableti gerçek oldu! Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus ve Galaxy Tab S8 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Galaxy Unpacked şubat etkinliğinde Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşan Galaxy S22 serisini tanıtan Samsung, akıllı telefonlarının ardından tablet modellerine geçti ve bir süredir söylentilerde yer alan Galaxy Tab S8 ailesini tanıttı. Galaxy Tab S8 ailesi; Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus ve Galaxy Tab S8 Ultra modellerinden oluşuyor. Ancak Ultra modeli, oldukça dikkate değer bir özelliğe sahip; çentiğe.

SAMSUNG GALAXY TAB S8 ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Galaxy Tab S8 Ultra, 2960x1848 piksel çözünürlüğe ve 120Hz değişken yenileme hızına sahip ve 14,6 inçlik Süper AMOLED ekran ile geliyor. Tableti ilginç kılan ise tıpkı iPhone modellerinde olduğu gibi bir çentiğe sahip olması. Samsung'un çentikli ilk tableti, çentiğinin içinde ise 12 MP geniş açılı kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera taşıyor. Arkada ise 6 MP ultra geniş açılı kamera ve 13 MP ana kamera var. AKG imzalı dörtlü stereo hoparlör sistemi ile gelen tablet, ekran içi parmak izi okuyucusu da taşıyor. Bu noktada Galaxy Tab S8 Ultra da dahil olmak üzere üç Tab S8 modelinin de S Pen kalem desteği aldığını da belirtelim. Tab S8'nin özellikleri arasında ise Snapdragon 8 Gen 1 işlemci, 8/12/16 GB RAM ve microSD kart destekli 128/256/512GB dahili depolama bulunuyor. Yazılım tarafında Android 12 ile One UI 4.1 arayüzü destek veriyor. Cihaz 11.200 mAh kapasitesinde bir pil taşıyor ve 45W hızlı şarj desteği sunuyor.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra'nın fiyatı

Galaxy Tab S8 Ultra'nın fiyatı 1.099 dolardan başlıyor.

SAMSUNG GALAXY TAB S8 VE TAB S8 PLUS'IN ÖZELLİKLERİ VE FİYATLARI

Samsung Galaxy Tab S8 11 inçlik ekrana, Galaxy Tab S8 Plus ise 12,4 inçlik bir ekrana sahip. Bu iki cihaz da tıpkı Ultra model gibi Snapdragon 8 Gen 1 işlemciden güç alıyor. Tab S8, 2500 x 1600 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızı sunabilen 11 inç LTPS TFT ekrana sahip. Tab S8+ ise 2800 x 1752 piksel çözünürlüğe sahip 12,4 inç Super AMOLED ekran ve 120 Hz'e kadar yenileme hızı sunuyor. Her iki tablette Ultra'da bulunan çentik ise bulunmuyor. Her iki tabletin arkasında da 13 MP ana kamera + 6 MP ultra geniş açılı kamera, ön tarafta ise 12 MP kamera var.

8 GB/12 GB RAM ve microSD kart destekli 256/512 GB dahili depolama ile gelen tabletler, Android 12 ve One UI 4.1 arayüzü ile dikkat çekiyor. Parmak izi okuyucusu yanda bulunan Tab S8'de 8.000 mAh pil bulunurken, parmak izi okuyucusu ekran içinde yer alan Plus modelinde ise 10.900 mAh pil bulunuyor. 45W'a kadar hızlı şarj desteği de her iki tablette mevcut.

Samsung Galaxy Tab S8'in fiyatı

Samsung Galaxy Tab S8'in fiyatı 699 dolardan başlıyor.

Samsung Galaxy Tab S8 Plus'ın fiyatı

Samsung Galaxy Tab S8 Plus'ın fiyatı 899 dolardan başlıyor.