Galaxy View 2 internete düştü

Ortaya çıkan bilgilere göre teknoloji devi Samsung, zamanında çıkarttığı dev ekranlı Galaxy View tabletinin devam serisi üzerinde çalışıyor. Hatta yeni Galaxy View'in teknik özellikleri bile sızdırıldı.

Android Police kanalının sızdırdığı bilgilere göre Samsung, dev ekranlı Samsung Galaxy View 2'yi geliştiriyor.

Android Police’in haberine göre gelecek olan Galaxy View 2’in ekranı, 17.5 inç boyutunda olacak. Geliştirilmekte olan cihaz daha pratik ve kullanımı kolay bir tasarıma sahip olacak. Bir önceki versiyondan yine farklı olarak, kitap tarzı menteşe kullanılacak ve USB-C üzerinden şarj edilecek.

Galaxy View 2 sızdırıldı!



Android Police kanalı, Galaxy View 2’nin teknik özellikleri konusunda da bazı bilgi paylaşımında bulundu. View 2’de bir Exynos işletimcisi kullanılacak ve benzer bir FHD (1,920 x 1,080), 17,5 inç dokunmatik ekrana sahip olacak. Yeni tablet aynı zamanda 3 GB’lık bir belleğe sahip olacak. Cihaz, Android Oreo işletim sistemi ile beraber gelecek.

Tüm bu bilgilerin bir iddiadan ibaret olduğunu belirtmekte yarar var. Henüz cihazın tanıtım tarihi veya fiyatı ile ilgili bir sızıntı mevcut değil. Bakalım Samsung bizlere ne gibi sürprizler hazırlıyor göreceğiz.

Kaynak: Teknolojioku

