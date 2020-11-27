Galaxy Z Flip 2 uygun fiyatla satışa sunulabilir

Ice Universe’e göre, yeni nesil katlanabilir telefon, 120Hz yüksek yenileme hızlı panel ile gelecek. Akıllı telefon üreticisi, 120Hz paneli Galaxy Z Fold 2 ile katlanabilir ürün gamına getirmişti. Bu yüzden 120 Hz’e kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz.

Cihazdaki 120Hz panel, ekran açısından önemli bir yükseltme olacak. Bunun dışında, kapaklı katlanabilir cihazın ikincisinde daha dar çerçevelerden de bahsediliyor. Daha ince çerçeveler her zaman ön plana çıkmıştır. Bu yüzden yeni katlanabilir telefonda daha ince çerçeveler görebiliriz.

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu öncekinden daha ucuz bir fiyat etiketi ile gelebilir. Aslında bu yıl satışa sunulacak olan katlanabilir telefonların fiyatları da düşecekti. Ancak koronavirüs bu indirime engel olmuştu.

2021 yılında tanıtılacak olan katlanabilir telefonları 1300 dolar veya 1400 dolara satın almak mümkün gibi görünüyor. Tabii Türkiye pazarında bu meblağlar 20.000 TL’yi bulacaktır.

GALAXY Z FLİP 2 TAHMİNİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6.7 inç büyüklüğünde Full HD+ 2636 x 1080 çözünürlüklü Dinamik AMOLED ekran

Sekiz çekirdekli Exynos 2100 yonga seti

Adreno 650 GPU

8 GB RAM

256 GB UFS3.0 dahili depolama birimi

12 Megapiksel f/1.8 diyafram + 12 Megapiksel f/2.2 diyaframlı ultra geniş açılı lensli arka kamera

10 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyaframlı ön kamera

15W hızlı şarj destekli 3.300 mAh kapasiteli batarya

Katlandığındaki boyutlar: 167.9 x 73.6 x 6.9-7.2 mm

Açıldığındaki boyutlar: 167.9 x 73.6 x 15.4-17.3 mm

Ağırlık: 183 gram

5G, Bluetooth 5.0, USB Type C, NFC, WiFi 6 (2.4 + 5GHz, WiFi Direct, Mirrorlink, Smart View)

Koronavirüs vaka sayıları açıklandı! 28.351 vaka!

