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Galaxy Z Flip 2 uygun fiyatla satışa sunulabilir

27.11.2020 12:04 | Son Güncelleme:
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Galaxy Z Flip 2 uygun fiyatla satışa sunulabilir

Samsung, Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Z Flip gibi birçok cihaza sahip. Samsung şimdi ise Galaxy Z Flip 2 olarak adlandırılan Z Flip’in halefi üzerinde çalışıyor. Gelen sızıntılar ile yeni nesil katlanabilir akıllı telefonun birkaç önemli özelliği ortaya çıktı.

Ice Universe’e göre, yeni nesil katlanabilir telefon, 120Hz yüksek yenileme hızlı panel ile gelecek. Akıllı telefon üreticisi, 120Hz paneli Galaxy Z Fold 2 ile katlanabilir ürün gamına getirmişti. Bu yüzden 120 Hz’e kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz.

Cihazdaki 120Hz panel, ekran açısından önemli bir yükseltme olacak. Bunun dışında, kapaklı katlanabilir cihazın ikincisinde daha dar çerçevelerden de bahsediliyor. Daha ince çerçeveler her zaman ön plana çıkmıştır. Bu yüzden yeni katlanabilir telefonda daha ince çerçeveler görebiliriz.

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu öncekinden daha ucuz bir fiyat etiketi ile gelebilir. Aslında bu yıl satışa sunulacak olan katlanabilir telefonların fiyatları da düşecekti. Ancak koronavirüs bu indirime engel olmuştu.

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2021 yılında tanıtılacak olan katlanabilir telefonları 1300 dolar veya 1400 dolara satın almak mümkün gibi görünüyor. Tabii Türkiye pazarında bu meblağlar 20.000 TL’yi bulacaktır.

GALAXY Z FLİP 2 TAHMİNİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • 6.7 inç büyüklüğünde Full HD+ 2636 x 1080 çözünürlüklü Dinamik AMOLED ekran
  • Sekiz çekirdekli Exynos 2100 yonga seti
  • Adreno 650 GPU
  • 8 GB RAM
  • 256 GB UFS3.0 dahili depolama birimi
  • 12 Megapiksel f/1.8 diyafram + 12 Megapiksel f/2.2 diyaframlı ultra geniş açılı lensli arka kamera
  • 10 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyaframlı ön kamera
  • 15W hızlı şarj destekli 3.300 mAh kapasiteli batarya
  • Katlandığındaki boyutlar: 167.9 x 73.6 x 6.9-7.2 mm
  • Açıldığındaki boyutlar: 167.9 x 73.6 x 15.4-17.3 mm
  • Ağırlık: 183 gram
  • 5G, Bluetooth 5.0, USB Type C, NFC, WiFi 6 (2.4 + 5GHz, WiFi Direct, Mirrorlink, Smart View)

Koronavirüs vaka sayıları açıklandı! 28.351 vaka!

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