Galaxy Z Flip büyük bir başarıya imza attı

Huawei’nin 29.999 TL’lik absürt fiyatlı katlanabilir telefonu karşısında büyük bir koza sahip olan Galaxy Z Flip’in satış rakamları bugün açıklandı.

GALAXY Z FLİP SAMSUNG'UN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Samsung, katlanabilir telefonu ile 2020’nin en çok satan katlanabilir telefonu unvanını eline aldı. Yurt dışında rakiplerine oldukça uygun fiyatla satışa sunulan bu telefon, maalesef ki teknik özellikler açısından 2019 yılının amiral gemisi modellerine kafa tutabiliyor. Ancak donanımdan kısarak fiyatı uygun tutmak Samsung’un yüzünü fazlasıyla güldürmüşe benziyor.

Samsung, 5 Ağustos 2020 tarihindeki Galaxy Unpacked etkinliğinde hem Note 20 ailesini hem de Galaxy Fold 2’yi tanıtacak. Fiyat açısından 1.900 dolar banında olacak olan Fold 2, Samsung’un amiral gemisi katlanabilir telefonu olacak.

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