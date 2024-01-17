1 asırdır aynı yöntemle Bilecik'in köylerinde yapıp tüketiyorlar! Yurt dışına bile satılıyor... Beğenmedikleri üründen mucize çıkıyor: Kabızlık, kansızlık, enfeksiyon son buluyor

Beş kuşaktır bu köyde hurma pekmezi yapıldığı anlatan hurma üreticisi Hülya Dinçsoy, "Hurmaları hamken koyuyoruz. Yıkadıktan sonra kazana koyduğumuzda 5-6 saatte köpüğünü kestiriyoruz. Ertesi gün suyunu sıktığımız hurmalarımızı yine 7-8 saat kazanda kaynatıyoruz. Bu pekmezin içinde hiçbir katkı maddesi yoktur; şeker, nişasta hiçbir şey yok, sadece hurma. Bizim büyüklerimiz onlarca yıldır pekmez yapıyor. Ama bir asra yaklaşan tarihçesi daha da eski. 100 kilodan 10 kilo kadar hurma pekmezi elde ediyoruz" dedi.