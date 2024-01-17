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    4. 1 asırdır aynı yöntemle Bilecik'in köylerinde yapıp tüketiyorlar! Yurt dışına bile satılıyor... Beğenmedikleri üründen mucize çıkıyor: Kabızlık, kansızlık, enfeksiyon son buluyor

    1 asırdır aynı yöntemle Bilecik'in köylerinde yapıp tüketiyorlar! Yurt dışına bile satılıyor... Beğenmedikleri üründen mucize çıkıyor: Kabızlık, kansızlık, enfeksiyon son buluyor

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    17.01.2024 13:15 | Son Güncelleme:
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    Bilecik’in Başköy, Küplü ve Bekdemir köylüleri, yaklaşık bir asırdır atalarından bugüne kadar gelen aynı yöntemle hurma pekmezi yapmaya devam ediyor. Hurma pekmezinin kabızlık, kansızlık, dikkat dağınıklığı ve enfeksiyon gibi problemlere iyi geldiği biliniyor. İşte hurma pekmezinin faydaları...

    Köylerinde yılda 700-800 ton cennet hurması hasadı yapan vatandaşlar, satıcının beğenmediği, atık durumdaki hurmalardan pekmez yapılıyor.

    YAKLAŞIK 1 ASIRDIR AYNI YÖNTEMLE HURMA PEKMEZİ YAPIYORLAR

    Beş kuşaktır bu köyde hurma pekmezi yapıldığı anlatan hurma üreticisi Hülya Dinçsoy, "Hurmaları hamken koyuyoruz. Yıkadıktan sonra kazana koyduğumuzda 5-6 saatte köpüğünü kestiriyoruz. Ertesi gün suyunu sıktığımız hurmalarımızı yine 7-8 saat kazanda kaynatıyoruz. Bu pekmezin içinde hiçbir katkı maddesi yoktur; şeker, nişasta hiçbir şey yok, sadece hurma. Bizim büyüklerimiz onlarca yıldır pekmez yapıyor. Ama bir asra yaklaşan tarihçesi daha da eski. 100 kilodan 10 kilo kadar hurma pekmezi elde ediyoruz" dedi.

    "BİLECİK HURMANIN ANAVATANI HALİNE GELMİŞ DURUMDA"

    "BİLECİK HURMANIN ANAVATANI HALİNE GELMİŞ DURUMDA"

    Bilecik İl Kültür Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bilecik’in hurmanın anavatanı haline gelmiş durumda olduğunu anlattı.

    Bircan, "Bilecik merkeze bağlı Başköy, Küplü ve Bekdemir köylerinde yılda 700-800 ton cennet hurması hasadı yapıldığı anlatarak, "Cennet hurması, toplanması gerçekleştirildiğinden itibaren belli aşamalardan geçiyor. Bunun 3 aşamalarından birisi şu an yanımızda bulunan pekmez yapımı. Hurmadan pekmez yapımı gerçekleştiriyoruz. Onun haricinde hurma kurusu ve yaş sebze olarak da bu anlamda hurmanın çeşitli versiyonlarının satışı gerçekleşmektedir. Hurma pekmezimizi köyümüzde yaşayan girişimci kadınların kurduğu ‘Yeşeren Doğal Ürünler’ platformu üretiyor. Girişimcilerinin hazırlamış olduğu ürünlerimiz birçok ilimize ve yurt dışına pazarlanıyor" dedi. (İHA)

    HURMA PEKMEZİ FAYDALARI

    HURMA PEKMEZİ FAYDALARI

    Kabızlık, hemoroid ve sindirim sorunları gibi zorlayıcı problemlerle karşılaşıldığında, hurma pekmezi tüketimi bu etkileri azaltmada yardımcı olabilir.

    Her günün başlangıcında tüketilen hurma pekmezi, açlık hissinin azalmasına katkıda bulunabilir, size enerji verebilir.

    Yapılan son araştırmalara göre, hurma pekmezinin kansere karşı koruyucu özellikleri olduğu tespit edilmiştir.

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    hurma cennet hurması
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