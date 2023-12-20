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  4. 1 günlük mesaiye denk geliyor! İstanbullular yaşamlarının 3,5 yılını trafikte tüketiyor... 36 dakikalık mesafe 80 dakikada kat edilebildi!

1 günlük mesaiye denk geliyor! İstanbullular yaşamlarının 3,5 yılını trafikte tüketiyor... 36 dakikalık mesafe 80 dakikada kat edilebildi!

20.12.2023 17:29 | Son Güncelleme:
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Dataritim Veri Araştırmaları Grubunun İstanbul trafiğini 9 yıl izleyerek oluşturduğu rapora göre, kentte geçen yıl 36 dakikalık mesafe 80 dakikada kat edilebildi. Haftada, yaklaşık 1 günlük mesai saati kadar zamanı sıkışık trafikte harcanan İstanbulluların yaşamlarının 3,5 yılı trafikte tükeniyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve Yeditepe Üniversitesi akademisyenlerinin oluşturduğu "Dataritim Veri Araştırmaları Grubu"nun, 9 yıl boyunca izlediği İstanbul trafiğine ilişkin hazırladığı rapora göre megakentte yaşayanların yaklaşık 3,5 yılı trafikte bekleyerek geçiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve Yeditepe Üniversitesinden akademisyenler, İstanbul trafiğini 9 yıl boyunca analiz ederek raporladı.

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TRAFİK İSTANBULLULARIN ÖMRÜNÜN 3,5 YILINI ÇALIYOR

"İstanbul Trafik Otoritmi" başlıklı raporda, kent trafiği hakkında çarpıcı sonuçlar ortaya çıkarken, şehirde 5 bin 84 kilometrelik yol ağındaki trafik akışları, GPS bazlı uydu verileriyle sabah, öğle ve akşam takip edildi.

Rapora göre, hafta içinde ana arterlerde sürüş hızı saatte ortalama 32,5 kilometre, trafiğin zirve yaptığı akşam saatlerinde ise sürüş hızı ortalama 21 kilometre/saat olarak ölçüldü.

İstanbulluların günlük hayatlarının ortalama yüzde 5,5'i, yani yaklaşık 80 dakikası ulaşımda harcanırken, kentte 15 kilometre gidiş 15 kilometre geliş için harcanan bu zaman, sabah saatleri için 30, akşam saatleri için ise 50 dakika olarak kaydedildi. Yoğunluğun en az olduğu saatlerde ise aynı seyahatin toplam 36 dakika sürdüğü, sıkışıklığa bağlı olarak fazladan harcanan zaman, toplam seyahat süresinin yaklaşık yüzde 56'sını oluşturdu.

Trafik yoğunluğunun zirve yaptığı saatlerde ise bu oran yüzde 64'e çıktı ve trafikte geçen her 100 dakikanın 64 dakikası trafik sıkışıklığında kaybedildi.

1 GÜNLÜK MESAİ SAATİ TRAFİKTE GEÇİYOR

1 GÜNLÜK MESAİ SAATİ TRAFİKTE GEÇİYOR

"İstanbul Trafik Otoritmi" raporuna göre, hafta sonları, tatiller, kısıtlamalar gibi özel günler çıkarıldığında yılın yaklaşık 250 gününün neredeyse benzer şekilde geçtiği ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik
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