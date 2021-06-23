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1 Temmuz İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı?

23.06.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Haziran günü yapılan Kabine Toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasaklarla ilgili 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamaların ardından ise gözler 1 Temmuz İçişleri Bakanlığı genelgesine çevrildi.

21 Haziran günü gerçekleştirilen Kabine toplantısından sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak yeni yasakların bilgisini paylaştı. Sokağa çıkma saatleri, seyahat yasakları ve müzik ile ilgili kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından İçişleri Bakanlığı’nın yayınlanacağı 1 Temmuz genelgesi merak edildi. Henüz net bir şey ortada olmadığı için kararlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşlar araştırmalar yapmaya başladı.

1 Temmuz İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı?

21 Haziran 2021 Kabine Toplantısı sonrası kararlar açıklandı. Yeni kararların yer alacağı İçişleri Bakanlığı genelgesi ise henüz yayımlanmadı. Genelge yayınlandığında detaylara mynet.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kabine toplantısında hangi kararlar alındı?

Kabine toplantısında hangi kararlar alındı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırılacağını açıkladı.
Konserler ile ilgili net bir açıklama yapılmasa da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müzik ile ilgili söyledikleri özellikle sosyal medyada ve siyasiler arasından büyük bir tepki aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada; “1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz. Kimse kusura bakmasın gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur.” Dedi.
İçişleri Bakanlığı’nın 1 Temmuz genelgesi henüz yayınlanmadı. Bu sebeple alınan bu kararın şu an için hangi durumlarda veya nereleri kapsayacağı hakkında net bir bilgi yok.
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Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanlığı Kabine Toplantısı

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