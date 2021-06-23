21 Haziran günü gerçekleştirilen Kabine toplantısından sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak yeni yasakların bilgisini paylaştı. Sokağa çıkma saatleri, seyahat yasakları ve müzik ile ilgili kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından İçişleri Bakanlığı’nın yayınlanacağı 1 Temmuz genelgesi merak edildi. Henüz net bir şey ortada olmadığı için kararlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşlar araştırmalar yapmaya başladı.

1 Temmuz İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı?

21 Haziran 2021 Kabine Toplantısı sonrası kararlar açıklandı. Yeni kararların yer alacağı İçişleri Bakanlığı genelgesi ise henüz yayımlanmadı. Genelge yayınlandığında detaylara mynet.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kabine toplantısında hangi kararlar alındı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırılacağını açıkladı.

Konserler ile ilgili net bir açıklama yapılmasa da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müzik ile ilgili söyledikleri özellikle sosyal medyada ve siyasiler arasından büyük bir tepki aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada; “1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz. Kimse kusura bakmasın gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur.” Dedi.