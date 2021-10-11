1000 hakim ve savcı adayı ne zaman alınacak? Hakim ve savcı adayı başvurusu nereden yapılır?

Adalet Bakanlığı 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alımı yapılacağını duyurdu. Aday başvurusunda bulunmak isteyen başvuruların tarihini araştırıyor. Peki 1000 hakim ve savcı adayı ne zaman alınacak?

HAKİM VE SAVCI ADAYI NE ZAMAN ALINACAK?

Adalet Bakanlığı internet sitesinden yayımlanmış olan ilana göre, yazılı sınav ve mülakatla 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alımı yapılacak.

Alımların ne zaman yapılacağı ve nasıl yapılacağı merak ediliyor.

Başvurular, 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesi üzerinden yapılacak.