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1071 Malazgirt Zaferi'nin sonuçları neler? Malazgirt Zaferi'nin önemi nedir?

25.08.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olarak bilinen Malazgirt Zaferi'nin bugün 950. yıl dönümü. Bu önemli zaferin sonuçları ve önemi merak ediliyor. Peki Anadolu'nun kapısının Türklere açılmasını sağlayan 1071 Malazgirt Zaferi'nin sonuçları neler? Malazgirt Zaferi'nin önemi nedir? İşte ayrıntılar...

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünde zafer ile ilgili ayrıntılar araştırılmaya başladı. Malazgirt Savaşı Türklerin bütün dünyaya güçlerini göstermeleri açısından oldukça önemli bir savaştı. Peki 1071 Malazgirt Zaferi'nin sonuçları neler?

1071 MALAZGİRT ZAFERİNİN SONUÇLARI NELER?

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü nedeniyle bu önemli zaferin ayrıntıları merak ediliyor. Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan Malazgirt Zaferi'nin sonunda Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. Böylece Osmanlı İmparatorluğu’na ve bununla beraber Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolun ilk adımları da atılmıştır.
Türklerin güçlerini tüm dünyaya göstermeleri açısından oldukça önemli olan bu savaş, 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşmiştir. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı olan Sultan Muhammed Alpaslan komutasında bulunan 50 bin kişi, Bizans İmparatoru Diyojen komutasındaki 200 bin kişiye Malazgirt Ovası’nda galip gelmiştir.
Savaşın sonuçları arasında şu maddeleri sayabiliriz: -Bizans imparatorluğu savaşta bozguna uğradı, imparator IV. Diyojen Türklere esir düşmüştür. - Anadolu’nun kapıları Türklere tamamen açılmıştır. - Anadolu’da fazla direnişle karşılaşmayan Türkler, Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerleyebildiler. - Osmanlı Devleti ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin de temelleri atılmış oldu. - Bizans İmparatorluğu, Anadolu üzerindeki hakimiyetini kaybetmiş oldu. Buna bağlı olarak Bizans, Balkanlardan da çekilmek zorunda kaldı.
-Bizans İmparatorluğunun Abbasi ve İslam ülkeleri üzerinde yaptığı etki ve baskıları da sona erdi. -Anadolu’nun doğu ve güneydoğu bölgelerinde bulunan ilk Türk Beylikleri kurulmaya başlandı.

ZAFERİN VE SAVAŞIN ÖNEMİ NEDİR?

ZAFERİN VE SAVAŞIN ÖNEMİ NEDİR?
Malazgirt Meydan Savaşı ve zaferi ile beraber Türk ve dünya tarihinin önemli dönüm noktalarından biri oluşmuştur. Bu savaşla beraber Türkler, büyük direnişlerle karşılaşmadan Anadolu içlerine yayılmaya başlayabildi. Hatta Ege ve Marmara kıyılarına dek ilerleyebildi. Yurt amacıyla fethetmiş oldukları topraklarda ise Mengücüklü, Danişmendli, Saltuklu, Dilmaçoğulları, Ahlatşahlar, Yinaloğulları, Artuklu ve Çubukoğulları devletlerini kurmuşlardır.
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