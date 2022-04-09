11-17 Nisan haftası burçları neler bekliyor? 11 Nisan haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

11 Nisan haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını gerilim dolu bir hafta bekliyor. 11 Nisan haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Bu haftanın inişleri ve çıkışları var. Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik. 11 Nisan haftasında yılın en güzel etkilerinden biri yaşanacak. Jüpiter Neptün kavuşumu hayallerin gerçeğe dönüşeceği zaman dilimine işaret ediyor. Bu dönemde belki ruhsal sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama aslında derinlerde kalmış karmik tortular gün yüzüne çıkarak arınmasını sağlar. Hayallerinize sınır getirmeyin. Bu hafta yaşanabilecek olumsuz şeyler ise yağmur ve sel gibi doğa olaylarını ekranlarda görebiliriz.

11 - 17 NİSAN HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ Her gün kendinden emin bir şekilde hayata adapte olmak tam olarak seni anlatıyor ve bu büyük bir başarıdır. Hatta bu kendinden eminlik çok büyük bir başarıdır. Ateşli bir taraftarsınız ve etrafınız tarafından da böyle biliniyorsunuz. Kendi özgürlüğünüzü doyasıya yaşayacağınız bir hafta olacak. Maceracı yönünüz ön plana çıkıyor. Terazi burcunda gerçekleşecek olan dolunay üzerindeki ışıltıyı daha da parlatacak.

BOĞA Kariyerinizde veya bu yıl için belirlediğiniz kariyer hedefinde geride kaldığınızı düşünseniz de düşündüğünüzden çok daha fazlasını yapıyorsunuz. Geriye dönüp baktığında her şey anlam kazanacak. 12'sindeki Jüpiter-Neptün kavuşumu, etrafında seni takip eden insanların halihazırda ne kadar büyüdüğünü vurgulayarak daha da fazla bağlantı için alan açıyor. Arkadaşlarınızın ve meslektaşlarınızın arkanızda olduğuna güvenmek, sizi 16'sında Terazi'deki dolunayın aydınlattığı zorlu çalışmaya adamaya teşvik eden şeydir.

İKİZLER Bir iş yaparken sonuna kadar peşinden gitmeyi çok seviyorsunuz. Sınırlarınızı belirleyip dışıma çıkmamak sizi mutlu edecektir. Bu hafta gerçekleşecek olan Jüpiter ve Neptün'ün kavuşumu, kariyeriniz için harika fırsatlar getiriyor. Ancak bu girişimlerin tümü şu anda sizin için değil. Ne seçerseniz seçin, etkinizin genişlediğine güvenin. Bazen daha azını yapmak gerçekten daha fazlasını yapmaktır.

YENGEÇ Eğitimde, kariyer alanında veya spiritüel uğraşlarınızda zihniniz daha önce hayal bile edemeyecek şekilde gelişiyor. Bu hafta gerçekleşecek olan Terazi burcundaki dolunay, özellikle ailenizden gelen yargılayıcı görüşleri içeren kinleri görmezden gelmenizi sağlayacak. Aileniz size sizin pek de duymak istemeyeceğiniz fikirlerle gelebilir. Fikirlerini açıklamaktan çekinme, ne kadar açık fikirli olduklarını duyduklarında şaşırabilirsin. İçindeki seyahat tutkusunu bastıramıyorsun. Planlarını yapıp yollara düşmek için ne bekliyorsun?