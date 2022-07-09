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11-17 Temmuz haftası burçları neler bekliyor? 11 Temmuz haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

09.07.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını 11-17 Temmuz haftası neler bekliyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları bu hafta kazanımlarını kutlamak için harekete geçiyor. Bu dolunay herkese iyi gelecek.

11-17 Temmuz haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını sakin bir hafta bekliyor. 11-17 Temmuz haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak?

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

11-17 TEMMUZ HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ

KOÇ
Bu hafta gerçekleşecek dolunay, genel imajınız ve kariyeriniz için bir dönüm noktası yaratabilir. Ocak ayında Oğlak burcundaki yeni ayda sadece küçük bir fikir tohumu olan bir şey şimdi doruk noktasına ulaştı. Her zaman öğütmeye ve optimize etmeye hazırsınız, ancak şu ana kadar başardıklarınızı yansıtmak için biraz zaman ayırdığınızdan emin olun. Buraya gelmek için çok çalıştın. Şimdi çalışmalarının karşılığını alma zamanı. Bunu kutlamayı ihmal etmeyin.

BOĞA

BOĞA
Çantalarınız toplandı ve sonunda bir sonraki harika maceranıza başladınız! Bu hafta gerçekleşecek olan dolunay, seyahat, eğitim veya manevi meseleler söz konusu olduğunda yeni bir zirveye ulaşabilirsiniz. İster çok ihtiyaç duyulan bir yalnız tatile gidiyor olun, ister lisansüstü okul için son depozitonuzu gönderiyor olun, ister bir liderlik pozisyonu alıyor olun, bir dakikanızı ayırın ve şimdiye kadar öğrendiğiniz her şeyi ve öğrenecek geriye kalan her şeyi takdir edin.

İKİZLER

İKİZLER
13'ünde dolunay, yılın başından beri aklınızda olan devam eden bir mali duruma kapanış getiriyor. Bir borcu ödüyor, kredi alıyor veya muhasebecinizle veya finansal planlamacınızla görüşmek için cesaretinizi topluyor olsanız da her şeyi masaya yatırmak kesinlikle zihninizi rahatlatacaktır. Kendinizi bu zor duruma kendi başınıza sokmuş olsanız da kendinizi bundan kurtarırken yardım istemenize izin verilir.

YENGEÇ

YENGEÇ
Oğlak burcundaki dolunay, en yakın ilişkilerinizi vurguluyor. Bu yıla tüm ortaklıklarınızda daha sıkı sınırlar oluşturma kararıyla başladınız ve bu hafta bu sınırları teste tabi tutuyorsunuz. Bu, sizi destekleyen şeylere sıkı sıkıya bağlanmak ve yaşam gücünüzü tüketen şeylerden uzaklaşmak için bir an. Bu hafta yapılan sözleşmeler ve anlaşmalar uzun zaman oldu. Sürece güvenin.

ASLAN

ASLAN
Son derece verimli bir haftaya hazır ol. Yengeç mevsimi genellikle yaz mevsiminin hüznünü hissettirse de Oğlak burcundaki dolunay her zaman yılın en yoğun zamanlarından biridir. Ocak ayında iş, zindelik ve rutinler hakkında verdiğiniz kararların tümü bir doruğa ulaşır. Yapılacaklar listenizi kontrol ediyor, aylardır kaçındığınız işlerle ilgileniyor ve günlük koşularınızda kişisel rekorlar kırıyorsunuz. Sadece bunun bir maraton olduğunu unutmayın, bir sürat koşusu değil. Entegre etmeye devam edin.
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