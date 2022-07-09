11-17 Temmuz haftası burçları neler bekliyor? 11 Temmuz haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

11-17 Temmuz haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını sakin bir hafta bekliyor. 11-17 Temmuz haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

11-17 TEMMUZ HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ Bu hafta gerçekleşecek dolunay, genel imajınız ve kariyeriniz için bir dönüm noktası yaratabilir. Ocak ayında Oğlak burcundaki yeni ayda sadece küçük bir fikir tohumu olan bir şey şimdi doruk noktasına ulaştı. Her zaman öğütmeye ve optimize etmeye hazırsınız, ancak şu ana kadar başardıklarınızı yansıtmak için biraz zaman ayırdığınızdan emin olun. Buraya gelmek için çok çalıştın. Şimdi çalışmalarının karşılığını alma zamanı. Bunu kutlamayı ihmal etmeyin.

BOĞA Çantalarınız toplandı ve sonunda bir sonraki harika maceranıza başladınız! Bu hafta gerçekleşecek olan dolunay, seyahat, eğitim veya manevi meseleler söz konusu olduğunda yeni bir zirveye ulaşabilirsiniz. İster çok ihtiyaç duyulan bir yalnız tatile gidiyor olun, ister lisansüstü okul için son depozitonuzu gönderiyor olun, ister bir liderlik pozisyonu alıyor olun, bir dakikanızı ayırın ve şimdiye kadar öğrendiğiniz her şeyi ve öğrenecek geriye kalan her şeyi takdir edin.

İKİZLER 13'ünde dolunay, yılın başından beri aklınızda olan devam eden bir mali duruma kapanış getiriyor. Bir borcu ödüyor, kredi alıyor veya muhasebecinizle veya finansal planlamacınızla görüşmek için cesaretinizi topluyor olsanız da her şeyi masaya yatırmak kesinlikle zihninizi rahatlatacaktır. Kendinizi bu zor duruma kendi başınıza sokmuş olsanız da kendinizi bundan kurtarırken yardım istemenize izin verilir.

YENGEÇ Oğlak burcundaki dolunay, en yakın ilişkilerinizi vurguluyor. Bu yıla tüm ortaklıklarınızda daha sıkı sınırlar oluşturma kararıyla başladınız ve bu hafta bu sınırları teste tabi tutuyorsunuz. Bu, sizi destekleyen şeylere sıkı sıkıya bağlanmak ve yaşam gücünüzü tüketen şeylerden uzaklaşmak için bir an. Bu hafta yapılan sözleşmeler ve anlaşmalar uzun zaman oldu. Sürece güvenin.