HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 12 yaşındaki Behiye'yi öldürmüştü! Suriye uyruklu zanlı cezaevinde intihar etti... Vahşette yeni gelişme

12 yaşındaki Behiye'yi öldürmüştü! Suriye uyruklu zanlı cezaevinde intihar etti... Vahşette yeni gelişme

31.01.2024 17:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, demir kapı camını kırarak girdiği evde S.E'yi ağır yaralayıp aynı bıçakla kadının kızı olan 12 yaşındaki Behiye Ediz'i öldüren cinayet zanlısı Levend Macu, tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı.

Olay, 24 Ocak saat 10.30 sıralarında Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Levend Macu (30), demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evde bulunan anne S.E.'yi (34) yüz ve kolundan toplam 7 bıçak darbesiyle yaraladı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

KÜÇÜK BEHİYE'Yİ KATLETMİŞTİ! YENİ GELİŞME

Ardından kadının kızı 12 yaşındaki Behiye Ediz'i de boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayan zanlı kaçtı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne-kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

12 YAŞINDAKİ BEHİYE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

12 YAŞINDAKİ BEHİYE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Tedaviye alınan yaralılardan 12 yaşındaki Behiye Ediz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Annesinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

CEZAEVİNDE KENDİNİ ASTI

CEZAEVİNDE KENDİNİ ASTI

Olayın ertesi günü yakalanan Levend Macu, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Levend Macu, dün tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı. Macu'nun cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA/DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar
En Çok Okunan Haberler
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi düzenlemesi yolda

Bakan Şimşek duyurdu: Vergi düzenlemesi yolda

En düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verdi, '2 TL' detayı dikkat çekti

En düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verdi, '2 TL' detayı dikkat çekti

İmamoğlu'ndan Erdoğan çıkışı: Endişeliyim, düşünmeden edemiyorum

İmamoğlu'ndan Erdoğan çıkışı: Endişeliyim, düşünmeden edemiyorum

Bir Seçil Erzan vakası daha! Emekli banka müdürü ailesi ile birlikte gözaltına alındı

Bir Seçil Erzan vakası daha! Emekli banka müdürü ailesi ile birlikte gözaltına alındı

Sevgilisini rehin alan saldırganı öldürmüştü! Mahkeme o polis hakkında karar verdi

Sevgilisini rehin alan saldırganı öldürmüştü! Mahkeme o polis hakkında karar verdi

Meyve suyu içen adam hayatını kaybetti! 'Yeni pandemi tehdidi' uyarısı

Meyve suyu içen adam hayatını kaybetti! 'Yeni pandemi tehdidi' uyarısı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.