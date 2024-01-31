12 yaşındaki Behiye'yi öldürmüştü! Suriye uyruklu zanlı cezaevinde intihar etti... Vahşette yeni gelişme

Ardından kadının kızı 12 yaşındaki Behiye Ediz'i de boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayan zanlı kaçtı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne-kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.