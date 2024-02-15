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  4. 14 Şubat Sevgililer Günü yemeği, birlikte son yemekleri oldu! Kutlamadan dönüyorlardı...

14 Şubat Sevgililer Günü yemeği, birlikte son yemekleri oldu! Kutlamadan dönüyorlardı...

15.02.2024 06:27 | Son Güncelleme:
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14 Şubat Sevgililer Günü akşamı Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Sevgililer Günü yemeğinden dönen 2 çiftin bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak taklalar attı. Kaza sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'daki korkunç kaza saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Yeniceköy köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e seyreden Sedat Taşdemir (31) yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Bursa'daki korkunç kaza saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Yeniceköy köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e seyreden Sedat Taşdemir (31) yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

ARAÇTA BULUANAN İKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

ARAÇTA BULUANAN İKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yoldan çıkan araç taklalar atarak tarlaya uçtu. Kaza sonucu araçta sıkışan sürücünün nişanlısı Eda Ateşmen (24) ile Zeynep Murhan (32) hayatını kaybetti. Sürücü ile yanında yolcu konumunda bulunan Mustafa Murhan (36) yaralandı.

Kaza yerine 112, polis, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralanalar ve hayatını kaybedenler ekiplerce araçtan çıkarıldılar.

Yaralı sürücü Sedat Taşdemir (31) ve yolcu Mustafa Murhan (36) ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ölen 2 kişinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

SEVGİLİLER GÜNÜNÜ KUTLAMAK İÇİN YEMEĞE GİTMİŞLER

SEVGİLİLER GÜNÜNÜ KUTLAMAK İÇİN YEMEĞE GİTMİŞLER

Ağır yaralanan sürücü yoğun bakıma alındı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sevgililer Günü Bursa
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