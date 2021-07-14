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15 Temmuz'da hastane ve eczaneler açık mı? 15 Temmuz'da eczaneler ve hastaneler hizmet veriyor mu?

14.07.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hastanelerin ve eczanelerin açık olmadığını merak ediyor. Demokrasi ve Millî Birlik Günü sebebiyle devlet daireleri, resmi kurum ve kuruluşlarının tatil olduğu bugünde ilaç ve randevu almak isteyen vatandaşlar eczane ve hastaneleri araştırmaya koyuldu. Peki 15 Temmuz'da hastaneler ve eczaneler açık mı? İşte ayrıntılar...

Demokrasi ve Milli Birlik Günü, her yıl olduğu gibi 15 Temmuz'da anılacak. Hastanelerin ve eczanelerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle kendisi ve yakınları için ilaç ve randevu almak isteyen vatandaşlar eczane ve hastanelerin hizmet durumunu araştırmaya koyuldu. Peki 15 Temmuz'da hastaneler ve eczaneler açık mı?

15 Temmuz'da hastane ve eczaneler açık mı?

Yarın pek çok kurumun resmi tatil kapsamında olduğu 15 Temmuz gününde, eczane ve hastanelerin çalışıp çalışmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Eczaneler açık olacak mı?

Eczaneler açık olacak mı?
Eczaneler ile ilgili araştırma yapan vatandaşlar, resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerin açık olmadığını da araştırıyor. 15 Temmuz günü yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak.
Alışveriş merkezlerinde bulunan eczaneler de dahil olmak üzere bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uyulmak zorundadır. Kimi yerde bulunan birden fazla eczane olduğunda, belirlenmiş olan çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde sadece nöbetçi eczaneler açık kalmaktadır.

Hastaneler açık olacak mı?

Hastaneler açık olacak mı?
15 Temmuz Perşembe gününde hastanelerde poliklinik hizmetleri olup olmayacağı merak ediliyordu. 15 Temmuz'da poliklinik hizmetleri olmayacak. Ancak hastanelerin acil servisleri açık kalmaya devam edecek.
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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

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