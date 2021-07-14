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15 Temmuz Perşembe PTT, kargolar açık mı? 15 Temmuz'da Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat Kargo çalışıyor mu?

14.07.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye siyasi tarihine kazınan 15 Temmuz Darbesi gerçekleştirildiği 2016 yılının ardından, Türk halkının darbecilere karşı sergilediği mücadeleden sonra söz konusu gün demokrasi ve milli birlik günü olarak ilan edildi. 2017 yılından itibaren resmi tatil kabul edilen 15 Temmuz'da kargoların açık olup, olmadığı araştırılıyor. Peki 15 Temmuz'da PTT, Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat Kargo çalışıyor mu?

15 Temmuz 2021 gününü resmi tatil olduğunu öğrenen vatandaşlar tarafından kargoların çalışıp, çalışmayacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından 15 Temmuz ve bayram tatil sürecinin birleştirilmesinin ardından kargo işleri olan vatandaşlar 15 Temmuz Perşembe PTT, kargolar açık mı? 15 Temmuz'da Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat Kargo çalışıyor mu? sorularına araştırmaya başladı. İşte merak edillen ayrıntılar...

15 Temmuz Perşembe PTT, kargolar açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tarihinin resmi tatil olarak kabul edilmesi nedeniyle kargoların hizmet verip, vermeyeceği merak ediliyor.
15 Temmuz 2021 Perşembe gününün resmi tatil olması nedeniyle kargolar hizmet vermeyeceğini açıkladı.

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
PTT 15 Temmuz günü resmi tatil nedeniyle kapalı olacaktır. Diğer kargolar ise resmi internet sayfalarında yaptıkları açıklamalar ile vatandaşı bilgilendirdi. Sürat Kargo yaptığı açıklamada 15 Temmuz günü resmi tatil nedeniyle çalışmayacaklarını açıklayarak, 16 Temmuz hizmet vermeye devam edeceklerini duyurdu.

ARAS KARGO HİZMET VERECEK Mİ?

ARAS KARGO HİZMET VERECEK Mİ?
Aras Kargo'dan yapılan açıklama şöyle; ''Değerli Müşterilerimiz, 15 Temmuz 2021 Perşembe günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla operasyonel işleyişimize ara vereceğiz. 16 Temmuz 2021 Cuma günü, 09.00 itibari ile mesaimize devam edeceğiz.''

MNG KARGO ÇALIŞACAK MI?

MNG KARGO ÇALIŞACAK MI?
MNG Kargo yine resmi sitesinde yaptığı açıklamada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olduğunu belirterek "16 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir. Cumhuriyetimizin temel değeri demokrasimize sahip çıkıyor, geleceğe birlik ve beraberlik içinde yürüyoruz.'' ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
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