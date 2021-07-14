15 Temmuz şehidi Abdullah Tayyip Olçok kimdir? Abdullah Tayyip Olçok kaç yaşında şehit oldu?

Abdullah Tayyip Olçok 15 Temmuz darbe girişiminde babası Erol Olçok'un "evde kal" uyarısına uymayarak onunla birlikte, vatanını darbecilere karşı korumak için yola çıktı. 15 Temmuz gününün en genç şehitlerinden olan Abdullah Tayyip Olçok, darbecilerin açtığı ateş üzerine olay yerinde, babası Erol Olçok ise kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Abdullah Tayyip Olçok kimdir?

24 Haziran 1999 İstanbul doğumlu Abdullah Tayyip Olçok Erol Olçok ve Nihal Olçok'un oğludur. Abdullah Tayyip Olçok vatanını korumak için gittiği Boğaziçi Köprüsü'nde 16 yaşında şehit oldu. Abdullah Tayyip Olçok 2 mermi ile vurulması sonucu hayatını kaybetti. Lise öğrencisi Abdullah Tayyip, 15 Temmuz 2016 gecesi hayatını kaybeden en genç şehitlerden oldu.

Abdullah Tayyip Olçok eğitim hayatına 2006 senesinde Capitol İlköğretim Okulu’na başladı ve iki yıl sonra Özel Efdal İlköğretim Okulu’na devam etti. 2013’te, Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi’nde yerleşti, 2015’te ise Koşuyolu Özel Birey Temel Lisesi’ne geçiş yaptı. Hukuk okumak istediğini söyleyen Abdullah Tayyip, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık yapıyordu.

Abdullah Tayyip Olçok, 15 Temmuz 2016 darbe günü babası Erol Olçok'un "evde kal" ısrarına aldırmadı ve o gece vatanını savunmak için babası ile beraber mücadele etti. 15 Temmuz gününde Abdullah Tayyip Olçok'un babası askerleri ikna etmeye çalıştı. O esnada darbeciler Erol Olçok'a ateş saçtı. Babasına yardım için giden Abdullah Tayyip Olçok'un vücuduna 2 zırh delici mermi isabet etti.

Abdullah Tayyip olay yerinde, babası Erol Olçok ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.