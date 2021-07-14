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  4. 15 Temmuz şehidi Abdullah Tayyip Olçok kimdir? Abdullah Tayyip Olçok kaç yaşında şehit oldu?

15 Temmuz şehidi Abdullah Tayyip Olçok kimdir? Abdullah Tayyip Olçok kaç yaşında şehit oldu?

14.07.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen kanlı darbe girişiminde vatanını korumaya çalışan Abdullah Tayyip Olçok, o gün hayatını kaybeden en genç şehitler arasında yer aldı. Babası Erol Olçok ile birlikte darbecilere karşı evden ayrılan Abdullah Tayyip Olçok, babasını korumaya çalışırken mermilerin kurbanı oldu.

Abdullah Tayyip Olçok 15 Temmuz darbe girişiminde babası Erol Olçok'un "evde kal" uyarısına uymayarak onunla birlikte, vatanını darbecilere karşı korumak için yola çıktı. 15 Temmuz gününün en genç şehitlerinden olan Abdullah Tayyip Olçok, darbecilerin açtığı ateş üzerine olay yerinde, babası Erol Olçok ise kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Abdullah Tayyip Olçok kimdir?

24 Haziran 1999 İstanbul doğumlu Abdullah Tayyip Olçok Erol Olçok ve Nihal Olçok'un oğludur. Abdullah Tayyip Olçok vatanını korumak için gittiği Boğaziçi Köprüsü'nde 16 yaşında şehit oldu. Abdullah Tayyip Olçok 2 mermi ile vurulması sonucu hayatını kaybetti. Lise öğrencisi Abdullah Tayyip, 15 Temmuz 2016 gecesi hayatını kaybeden en genç şehitlerden oldu.
Abdullah Tayyip Olçok eğitim hayatına 2006 senesinde Capitol İlköğretim Okulu’na başladı ve iki yıl sonra Özel Efdal İlköğretim Okulu’na devam etti. 2013’te, Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi’nde yerleşti, 2015’te ise Koşuyolu Özel Birey Temel Lisesi’ne geçiş yaptı. Hukuk okumak istediğini söyleyen Abdullah Tayyip, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık yapıyordu.
Abdullah Tayyip Olçok, 15 Temmuz 2016 darbe günü babası Erol Olçok'un "evde kal" ısrarına aldırmadı ve o gece vatanını savunmak için babası ile beraber mücadele etti. 15 Temmuz gününde Abdullah Tayyip Olçok'un babası askerleri ikna etmeye çalıştı. O esnada darbeciler Erol Olçok'a ateş saçtı. Babasına yardım için giden Abdullah Tayyip Olçok'un vücuduna 2 zırh delici mermi isabet etti.
Abdullah Tayyip olay yerinde, babası Erol Olçok ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.
Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok için düzenlenen cenazede konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gözyaşlarını tutamadı ve şu ifadeleri sarf etti: “Erol benim bir yol arkadaşımdı. Abdullah pırlanta bir yavrumuzdu, rabbim cennetiyle müşerref kılsın.”
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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

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