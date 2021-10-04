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  4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden parça düştüğünü öğrenen ekipler harekete geçti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden parça düştüğünü öğrenen ekipler harekete geçti

04.10.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy Viyüdüğü'nden parça koptuğunu öğrenen yetkililer harekete geçti. Viyadüğün altına file çeken Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, tadilat süresince geçici önlem aldı. Yapılan çalışmalar kare kare görüntülendi.

Ortaköylülerin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy Viyadüğü'nden parça kopması ve araçlara zarar vermesi şikayeti üzerine yetkililer harekete geçti. Karayolları Gene Müdürlüğü ekipleri, Ortaköy Viyadüğü altına file germe çalışması başlattı. Filelerle kopan parçaların yere düşmesi engellenirken, viyadükte tadilat çalışmalarının da en kısa sürede başlayacağı öğrenildi.

"TAMİR EDİLMESİ GEREKİR"

Köprü tadilatının yapılmasında fayda olduğunu düşünen mahalle sakini Ahmet Yılmaz köprüden taş düştüğünü söyleyerek şunları açıkladı:
"Biraz insanları engelliyor ama bunun yapılması önemli. Yukarıdan taş da düşüyor. Ama önemli olan viyadükten gelen sular. Aralardan akan sular panelleri aştı. O taşlar da yerinden oynadığı için düşüyordu. Tabi elli senelik köprü. Ömrü doldu. Tamir edilmesi gerekir. Yapıyorlar güzel bir şey" dedi.

"ŞU AN FİLE ÇEKİLİYOR"

"ŞU AN FİLE ÇEKİLİYOR"
Harun Atay "Buradan insanlar da gelip geçiyor. Yapılması iyi oluyor. Allah korusun bir insanın başına gelse ona zarar verebilir. Şuan file çekiliyor. Daha önce aracın üzerine taş düşmüştü. Yapılmasından memnunuz" diye konuştu. (DHA)
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