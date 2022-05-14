16 - 22 Mayıs haftası burçları neler bekliyor? 16 Mayıs haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

16 - 22 Mayıs haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor. 16 Mayıs haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Bu haftanın inişleri ve çıkışları var. Yaşanan ay tutulması kariyer açısından bazı dönüşümler yaşamanıza neden olabilir. Dönüşüm ve değişim sadece iş hayatında değil yaşamın her noktasında karşınıza çıkabilir. İşler kötüyken iyi olabilir iyi giderken kötüleşebilir... Her şeye hazırlıklı olmalısınız. Sabredenler, dişlerini sıkanlar kazananlar olacaktır. Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

16 - 22 MAYIS HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ Gökyüzü bu hafta size bol miktarda paranın geleceğini işaret ediyor. İş hayatınıza ağırlık vermelisiniz. Hedeflerinize ulaşmak için çok çalışmalısınız. Çünkü üst üste çok iş gelecek. Kişisel ve profesyonel cephede büyük ilerleme kaydetme şansına sahip olduğunuz için bu hafta zamanınızı boşa harcamadığınızdan emin olun. Öfkelendiğiniz anlarda düşüncesizce hareket edebilirsiniz. Yine de sakinliğinizi korumada fayda var. Etrafınızdakilerle iletişim kurabilirsiniz ve bunu kendi yararınıza kullanmalısınız. Gerginliği azaltmak için, kafanızı dağıtacak bir şeylerle ilgilenin.

BOĞA Bu hafta önemli bir harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz. İstediğiniz şeyler için harcama yapmadan önce iki kere düşünmeniz yararınıza olacaktır. Zor günler için biriktirdiğin parayı istediklerini almak için harcamamalısın. Sonrasında suçluluk duyabilirsin. Kendini şımartmak, iyi hissetmek istiyorsun. Spa veya masaj için harcama yaparak kendini rahatlatabilirsin. En karlı ve güzel fikirler o sırada aklına gelebilir. Sabrını zorlayanlara karşı saygılı davranmaya devam etmelisin. Ufukta yeni olasılıklar var. Yaptığın iyiliklerden dolayı sana çekilecekler. Bu hafta sabırlı olmaya çalışın. Değişmeyen tek değişiklik bu hafta sizin için de geçerli olacak.

İKİZLER Haftalarca süren yoğun ve sıkı çalışmanın meyvelerini nihayet bu haftadan itibaren toplamaya başlayacaksınız. Bu hafta arkanıza yaslanın, rahatlayın ve sıkı çalışmanızın sizin için harika sonuçlar getirmesini izleyin. İş yerinde aldığınız kararlar sayesinde övgüyü hak edeceksiniz. Güven kazanacak ve yeni bir gelir kaynağı keşfedeceksiniz. Mevcut işinizin sorumlulukları genişletilecek ve mülkle ilgili zorluklar giderilecektir. Bu hafta yeni bir mülk satın almak için çok uygun. Ailenle bağ kurmak için daha fazla zamanın olacak. Aşıksanız, özlemlerinizi sevdiklerinize iletirken bağlantınızı yeni zirvelere taşıyacak ve zorluklarla başa çıkacaksınız.

YENGEÇ Bu hafta önemli yatırımlar için kapılar açılabilir. Hazırlıklı olun. Finansal yönden yedekte bir planınız olmalı. Ancak tüm kazancınızı çarçur etmeye çok yakınsınız. Büyüklerinizin sözlerini dinlemeli ve paranızı korumanın yollarını öğrenmelisiniz. Bu hafta aşk hayatınız hiç olmadığı kadar hareketli olacak. Uzun zamandır birinin dikkatini çekmeye çalışıyorsanız, bu hafta şans sizin yanınızda olacak. Acele etmemeye çalışın ve anı yaşayın. Elinizde çok zaman var.