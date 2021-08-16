17 Ağustos depremi ile ilgili mesajlar ve sözler... 17 Ağustos depremi mesajları neler?

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 22. yıldönümünde acı olay ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Pek çok can ve mal kaybına neden olan elim olayın 22. yılında deprem ile ilgili mesajlar ve sözler merak konusu oldu. İşte sosyal medyada ve yakınlarınızla paylaşabileceğiniz 17 Ağustos depremi ile ilgili mesajlar...

17 AĞUSTOS DEPREMİ İLE İLGİLİ MESAJLAR VE SÖZLER...

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde gerçekleşen ve Türkiye'de meydana gelen en büyük ikinci deprem olarak kayıtlara geçen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden bugün 22. yıldönümü gerçekleşiyor. Deprem ile ilgili mesajlar ve sözler araştırılıyor.

-Türkiye’min en acı 45 saniyesi “17 Ağustos 1999 ” ALLAH ülkeme ve dünyada hiç bir millete bu acıyı yaşatmasın.. - Bakmayın siz en uzun gecenin 21 Aralık olduğuna. Bu ülke en uzun gecesini 17 Ağustos 1999’da yaşadı. Allah bir daha yaşatmasın. -Unutmadık! Tarih: 17 Ağustos 1999, Saat: 03.02 … Gölcük Depremi’nde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz… -Bu gece saat 03:02’de yıldızlara bak Türkiye. Tanıdığın yüzler göreceksin. Kısacık ömrün kocaman travması. Acıyla… Gözyaşıyla… -Deprem öldürmez, bina öldürür…17 Ağustos Depremi’nin 21. yılında, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz.

03:02 ….sesimi duyan var mı? Rabbim bir daha yaşatmasın..Çocukluğumuzun yok olduğu evler ,caddeler,sokaklar …Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet dilerim. - 17 Ağustos 1999 Saatler 03:02 45 sn ölenlere Allah rahmet eylesin. -17 ağustos 1999 depreminde ölen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. -Biz, yıkılan bir şehrin ayakta kalan çocuklarıyız. Unutmadık, unutmayacağız.