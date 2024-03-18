17 yıl önce başına gelen olaydan sonra insanlara küstü! Dağda yaşıyor kimseyle görüşmüyor: Onu hayata bağlayan tek şey var

2007 yılında 150'ye yakın keçisinin bir gecede çalınmasının ardından insanlara küsen Çabuk, 17 yıldır haftada 2 kez gıda alışverişi dışında bulunduğu yeri terk etmiyor. Çabuk, gıda alışverişi için de Ulupınar'a 45 dakikalık yürüyüşün ardından varabiliyor.