HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 17 yıl önce başına gelen olaydan sonra insanlara küstü! Dağda yaşıyor kimseyle görüşmüyor: Onu hayata bağlayan tek şey var

17 yıl önce başına gelen olaydan sonra insanlara küstü! Dağda yaşıyor kimseyle görüşmüyor: Onu hayata bağlayan tek şey var

18.03.2024 12:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşayan 80 yaşındaki Mehmet Çubuk 17 yıl önce yaşadığı üzücü olaydan sonra insanlara olan inancını kaybetti ve tek başına dağda yaşamaya başladı. Bir gecede 150 keçisi çalınan Çubuk yaşadığı olaydan çok etkilenince böyle bir karar aldı. Sadece gıda alışverişi için şehre inen Çubuk'u hayata bağlayan şey ise keçileri. İşte ilginç olayın detayları...

Antalya'nın Kemer ilçesinde 17 yıl önce 150 keçisinin çalınmasının ardından insanlara küsüp, dağda yaşamaya başlayan Mehmet Çabuk (80), tahtadan inşa ettiği barakada kalıp, hayvanları ile vakit geçiriyor. Çabuk, "Canım sıkılmaz, alışkınım. Keçilerim olmasa buralarda 1 saat duramam" dedi.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır
Manşet yönlendirme

Ulupınar Mahallesi Karadere bölgesindeki dağda kalan Mehmet Çabuk, sıra dışı yaşantısıyla dikkati çekiyor. Vadi içerisine kendi imkanlarıyla kurduğu ve üzerini naylon örtüyle kapatıp, tahtadan inşa ettiği barakada yaşayan Çabuk, 100'e yakın keçisinin yanından ayrılmıyor.

2007 yılında 150'ye yakın keçisinin bir gecede çalınmasının ardından insanlara küsen Çabuk, 17 yıldır haftada 2 kez gıda alışverişi dışında bulunduğu yeri terk etmiyor. Çabuk, gıda alışverişi için de Ulupınar'a 45 dakikalık yürüyüşün ardından varabiliyor.

"CANIM SIKILMAZ, ALIŞKINIM"

"CANIM SIKILMAZ, ALIŞKINIM"

Geceleri keçileriyle uyuyan, erken saatlerde uyanıp, ateş yakıp çiçek toplayan, vadide uzun yürüyüşler yapan Çabuk, kendisini ziyarete gelen yakınlarına da iyi olduğunu ve merak etmemeleri gerektiğini söylüyor.

Vadideki akarsuda yıkanıp, bölgeden zaman zaman geçen turistler ile yabancı dili olmadığı için işaret diliyle iletişim kuran Çabuk'un sağlık durumu da dikkati çekiyor.

İlaç kullanmayan ve günde yalnızca 2 öğün beslendiğini anlatan Çabuk, keçilerinin çalındığı dönemde stres ve üzüntüye bağlı tansiyon tedavisi gördüğünü, artık ilaç kullanmayacak kadar tansiyonunun da düzene girdiğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya keçi dağ
En Çok Okunan Haberler
Emekliye seyyanen zamda ‘sosyal yardım’ formülü!

Emekliye seyyanen zamda ‘sosyal yardım’ formülü!

'Yeşil altın' diyorlar! Tarlada 20 TL, tabakta 400 TL

'Yeşil altın' diyorlar! Tarlada 20 TL, tabakta 400 TL

17 yıl önce başına gelen olaydan sonra insanlara küstü! Dağda yaşıyor kimseyle görüşmüyor: Onu hayata bağlayan tek şey var

17 yıl önce başına gelen olaydan sonra insanlara küstü! Dağda yaşıyor kimseyle görüşmüyor: Onu hayata bağlayan tek şey var

Masadaki son anket! Bu zamana kadarki en düşük fark

Masadaki son anket! Bu zamana kadarki en düşük fark

Önce 'git karını çalıştır' dedi, sonra boğazına çakı sapladı! Mahkemede özür dileyince...

Önce 'git karını çalıştır' dedi, sonra boğazına çakı sapladı! Mahkemede özür dileyince...

İzmir'de yoğun bakımdaki 63 yaşındaki kadına cinsel saldırı! Erkek hemşire eşiyle yemek yerken gözaltına alındı: Verilecen cezaya itiraz edildi

İzmir'de yoğun bakımdaki 63 yaşındaki kadına cinsel saldırı! Erkek hemşire eşiyle yemek yerken gözaltına alındı: Verilecen cezaya itiraz edildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Konforlu ve tarz! Evde, ofiste, plajda, kampta Crocs ile rahatlığa adım atın

Konforlu ve tarz! Evde, ofiste, plajda, kampta Crocs ile rahatlığa adım atın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.