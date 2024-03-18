17 yıl önce başına gelen olaydan sonra insanlara küstü! Dağda yaşıyor kimseyle görüşmüyor: Onu hayata bağlayan tek şey var

Antalya'nın Kemer ilçesinde 17 yıl önce 150 keçisinin çalınmasının ardından insanlara küsüp, dağda yaşamaya başlayan Mehmet Çabuk (80), tahtadan inşa ettiği barakada kalıp, hayvanları ile vakit geçiriyor. Çabuk, "Canım sıkılmaz, alışkınım. Keçilerim olmasa buralarda 1 saat duramam" dedi.
Ulupınar Mahallesi Karadere bölgesindeki dağda kalan Mehmet Çabuk, sıra dışı yaşantısıyla dikkati çekiyor. Vadi içerisine kendi imkanlarıyla kurduğu ve üzerini naylon örtüyle kapatıp, tahtadan inşa ettiği barakada yaşayan Çabuk, 100'e yakın keçisinin yanından ayrılmıyor.
2007 yılında 150'ye yakın keçisinin bir gecede çalınmasının ardından insanlara küsen Çabuk, 17 yıldır haftada 2 kez gıda alışverişi dışında bulunduğu yeri terk etmiyor. Çabuk, gıda alışverişi için de Ulupınar'a 45 dakikalık yürüyüşün ardından varabiliyor.
Geceleri keçileriyle uyuyan, erken saatlerde uyanıp, ateş yakıp çiçek toplayan, vadide uzun yürüyüşler yapan Çabuk, kendisini ziyarete gelen yakınlarına da iyi olduğunu ve merak etmemeleri gerektiğini söylüyor.
Vadideki akarsuda yıkanıp, bölgeden zaman zaman geçen turistler ile yabancı dili olmadığı için işaret diliyle iletişim kuran Çabuk'un sağlık durumu da dikkati çekiyor.
İlaç kullanmayan ve günde yalnızca 2 öğün beslendiğini anlatan Çabuk, keçilerinin çalındığı dönemde stres ve üzüntüye bağlı tansiyon tedavisi gördüğünü, artık ilaç kullanmayacak kadar tansiyonunun da düzene girdiğini söyledi.