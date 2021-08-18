HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 18 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

18 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

18.08.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi bugün yapılacak. Peki 18 Ağustos Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 18 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

Şans oyunu severler tarafından 18 Ağustos 2021 Pazartesi günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişini beklemeye koyuldu. Peki 18 Ağustos 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

18 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 18 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.
Bir önceki çekiliş Pazartesi günü yapılmış ve şanslı rakamlar 29 ,44 ,45, 67 ,84 ,86 ve 5 olmuştu.
Haftanın ikinci çekilişi bugün saat 21:30'da gerçekleştirilecek Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.
18 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar

MPİ ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

MPİ ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?
Milli Piyango tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ceyhan'dan Nagehan Alçı'ya 'demans' yanıtı!

Mehmet Ceyhan'dan Nagehan Alçı'ya 'demans' yanıtı!

Kabil Havaalanı'nda izdiham! Yaralılar var

Kabil Havaalanı'nda izdiham! Yaralılar var

Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi!

Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi!

İşte Dacia Duster Prestige'in yeni fiyatı

İşte Dacia Duster Prestige'in yeni fiyatı

Afganistan'da isyan başladı! Bayrakları indiriyorlar

Afganistan'da isyan başladı! Bayrakları indiriyorlar

Memişoğlu cinayetinde tanığın ifadesi dehşete düşürdü

Memişoğlu cinayetinde tanığın ifadesi dehşete düşürdü

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı

Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kabil'de korkunç görüntü! Uçağın tekerleğinden insanlar düştü

Kabil'de korkunç görüntü! Uçağın tekerleğinden insanlar düştü

Bakan Koca'dan '4. doz aşı' açıklaması

Bakan Koca'dan '4. doz aşı' açıklaması

Zarifa Ghafari: Beni öldürecekler

Zarifa Ghafari: Beni öldürecekler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.