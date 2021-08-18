18 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Şans oyunu severler tarafından 18 Ağustos 2021 Pazartesi günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişini beklemeye koyuldu. Peki 18 Ağustos 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

18 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 18 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Bir önceki çekiliş Pazartesi günü yapılmış ve şanslı rakamlar 29 ,44 ,45, 67 ,84 ,86 ve 5 olmuştu.

Haftanın ikinci çekilişi bugün saat 21:30'da gerçekleştirilecek Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

18 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar