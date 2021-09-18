HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 18 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

18 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

18.09.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Aynı zamanda söz konusu çekiliş Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı izlenebiliyor. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

Haftanın 3 günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, şans oyunu severler tarafından büyük ilgi görüyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı izleme linki ve sonuç sorgulama linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SORGULAMA

Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
Saat 21.30'da başlayan çekilişin sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesinden yayınlanıyor.
18 Eylül Milli Piyango sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Çekilişi MP TV'den, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" canlı olarak izleyebilirsiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi ama...

Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi ama...

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray bir deri bir kemik kaldı!

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray bir deri bir kemik kaldı!

Kıvrımlarını saklamıyor! Kabına sığmadı

Kıvrımlarını saklamıyor! Kabına sığmadı

Kimsenin hoşuna gitmeyecek açıklama: Kapanmak zorunda kalacağız

Kimsenin hoşuna gitmeyecek açıklama: Kapanmak zorunda kalacağız

150 bin TL'ye aldığı aracıyla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

150 bin TL'ye aldığı aracıyla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Veterinere cinsel istismar davasında yeni gelişme! Cezası belli oldu

Veterinere cinsel istismar davasında yeni gelişme! Cezası belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.