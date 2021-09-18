18 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Haftanın 3 günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, şans oyunu severler tarafından büyük ilgi görüyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı izleme linki ve sonuç sorgulama linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SORGULAMA
Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
Saat 21.30'da başlayan çekilişin sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesinden yayınlanıyor.
18 Eylül Milli Piyango sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Çekilişi MP TV'den, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" canlı olarak izleyebilirsiniz.