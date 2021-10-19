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  4. 19 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

19 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

19.10.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonucu binlerce şans oyunu sever tarafından ilgiyle takip ediliyor. Süper Loto çekilişi Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

Çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içerisinde belli olan sonuçlar Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde yer alıyor. Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

19 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

19 Ekim Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor.
19 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
Çekiliş sonucuna Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden ulaşabilirsiniz.
Çekilişi "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresinden canlı izleyebilirsiniz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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