19 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

Çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içerisinde belli olan sonuçlar Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde yer alıyor. Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

19 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.