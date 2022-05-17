HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 19 Mayıs mesajları 2022! En yeni, resimli 19 Mayıs mesajları ve Atatürk'ün 19 Mayıs ile ilgili sözleri

19 Mayıs mesajları 2022! En yeni, resimli 19 Mayıs mesajları ve Atatürk'ün 19 Mayıs ile ilgili sözleri

17.05.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs mesajları, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na az bir zaman kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sevdiklerinin, yakınlarının, arkadaş ve akrabalarının bayramını kutlamak isteyen vatandaşlar, Instagram, WhatsApp, Facebook ve Twitter'da paylaşmak için en yeni, resimli 19 Mayıs mesajları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı güne dair sözlerini araştırıyor. Biz de Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için en güzel sözleri sizler için derledik. İşte19 Mayıs mesajları...

19 Mayıs mesajları, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na kısa bir süre kala, sevdiklerinin, yakınlarının, arkadaş ve akrabalarına kutlama sözleri göndermek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Instagram, WhatsApp, Facebook ve Twitter'da paylaşımda bulunmak isteyen kişiler, en yeni, resimli 19 Mayıs mesajları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı güne dair sözlerini araştırıyor. En yeni, resimli 19 Mayıs mesajları haberimizde...

19 MAYIS MESAJLARI

19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
19 Mayıs yeni Türkiye’nin ve Atatürk’ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatları 23 TL sınırına dayandı...

Benzin fiyatları 23 TL sınırına dayandı...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren zamlı uygulanacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren zamlı uygulanacak

Kış geri geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek: Kar uyarısı...

Kış geri geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek: Kar uyarısı...

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Duruşma öncesi avukattan ahlaksız teklif! 'Kurtulmak için...'

Duruşma öncesi avukattan ahlaksız teklif! 'Kurtulmak için...'

Korkunç hastalık yayılıyor! Dünyanın yeni endişesi 'maymun çiçeği virüsü'nde yeni vakalar tespit edildi

Korkunç hastalık yayılıyor! Dünyanın yeni endişesi 'maymun çiçeği virüsü'nde yeni vakalar tespit edildi

İlginizi Çekebilir

Ödül gecesinin en çok dikkat çeken isimleri! Herkes ona baktı

Ödül gecesinin en çok dikkat çeken isimleri! Herkes ona baktı

Sekiz kadınla aynı anda evli! “İlk gelen alır”

Sekiz kadınla aynı anda evli! “İlk gelen alır”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Mücadele etmekle kavga etmek arasındaki sınırı kaçırmayın

Mücadele etmekle kavga etmek arasındaki sınırı kaçırmayın

"41 yaşında bakirim" dedi! Kız arkadaş bulmak için...

"41 yaşında bakirim" dedi! Kız arkadaş bulmak için...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.