HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 19 yaşındaki kızı taciz etti, kent savaş alanına döndü! Sandalyeler havada uçuştu, polis güçlükle müdahale edebildi

19 yaşındaki kızı taciz etti, kent savaş alanına döndü! Sandalyeler havada uçuştu, polis güçlükle müdahale edebildi

27.08.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşanan iğrenç olay kent meydanını birbirine kattı. 34 yaşındaki İ.Ç. 19 yaşındaki R.S.'ye sözlü tacizde bulundu. Genç kız çığlık atarak yardım istedi. Genç kızın yardım çığlığı sonrası çevredekiler tacizciyi yere yatırıp darp etti. Kalabalık tarafından linç edilmek istenen İ.Ç. polisin güçlükle müdahalesi sonrasında karakola götürüldü.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 19 yaşındaki R.S.’ye sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla kalabalık grup tarafından linç edilmek istenen İ.Ç.’yi (34), polis ekipleri güçlükle kurtardı.

TACİZ SONRASI KENT MEYDANI SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olay, akşam saatlerinde Silopi ilçesi Sanat Sokağı’nda meydana geldi. R.S., kendisine cinsel içerikli sözler söylediği gerekçesiyle çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi.
Bunun üzerine çevredekiler yere yatırdıkları İ.Ç.’yi darbetmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İ.Ç.’yi öfkeli kalabalığın elinden güçlükle alan polis ekipleri, bir binaya götürerek güvenlik önlemi aldı.
Aldığı darbelerle yaralanan İ.Ç., burada sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından zırhlı araca bindirildiği sırada, tacize uğrayan genç kızın ailesi ve akrabalarının saldırısına uğradı.
Yaklaşık 1 saat yaşanan arbedenin ardından şüpheli İ.Ç. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Şırnak Silopi taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında indirim geliyor

'Esnafın ekmeğiyle oynuyor' diyerek çağrıda bulundu: Ücretsiz servisler kaldırılsın

'Esnafın ekmeğiyle oynuyor' diyerek çağrıda bulundu: Ücretsiz servisler kaldırılsın

Edirne'ye gelen Bulgar turist sayısı hafta sonu 20 bine çıktı

Edirne'ye gelen Bulgar turist sayısı hafta sonu 20 bine çıktı

Fiyatını duyan koştu! "Fabrikada bile yok"

Fiyatını duyan koştu! "Fabrikada bile yok"

Genç kadına çocuğunun gözü önünde dehşeti yaşattılar

Genç kadına çocuğunun gözü önünde dehşeti yaşattılar

İstanbul'da büyük operasyon! Tomar tomar para ve altın çıktı

İstanbul'da büyük operasyon! Tomar tomar para ve altın çıktı

İlginizi Çekebilir

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.