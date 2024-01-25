HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 1952'deki cinayet sonrası yasaklanmıştı! Suudi Arabistan’da 70 yıllık aradan sonra içki satışı başlıyor! Ancak sadece onlar alabilecek...

1952'deki cinayet sonrası yasaklanmıştı! Suudi Arabistan’da 70 yıllık aradan sonra içki satışı başlıyor! Ancak sadece onlar alabilecek...

BBC BBC
25.01.2024 08:05 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan’da 70 yıl aradan sonra ilk defa yasal içki satışı yapılacak. Resmi belgelere göre söz konusu içki satışı sadece diplomatlarla sınırlı. Gelen bilgilere göre Başkent Riyad’da büyükelçiliklerin bulunduğu bölgede açılacak ilk içki dükkanı, yalnızca Müslüman olmayan diplomatlara satış yapabilecek. Diplomatlar bugüne kadar yalnızca, diplomatik kurallar gereği Suudi yetkililerin açamadığı mühürlü kutularda ülkeye içki sokup içebiliyordu.

Suudi Arabistan’da 70 yıl aradan sonra ilk defa yasal içki satışı yapılacak. Suudi yetkililer bu adımın ülke içindeki yasa dışı içki satışının önüne geçmek için atıldığını açıkladı.

Keşfet

1952'DEKİ CİNAYET SONRASI YASAKALANMIŞTI

1952'DEKİ CİNAYET SONRASI YASAKALANMIŞTI

Ülkedeki içki satışları, 1952’de Kral Abdülaziz’in oğullarından birinin sarhoşken İngiliz bir diplomatı silahla öldürmesi sonucu yasaklanmıştı. Reuters’a konuşan bir haber kaynağı, mağazanın birkaç hafta içinde açılmasının beklendiğini söyledi.

İÇKİ SATIŞI İÇİN KISITLAMALAR

İÇKİ SATIŞI İÇİN KISITLAMALAR

Mağazanın satışlarına yönelik başka kısıtlamalar da olacak.

Bunlardan bazıları şöyle:

- İçki almak isteyen diplomatların kayıt yapması ve Suudi hükümetinin onayından geçmesi gerekecek.

- Mağazaya 21 yaş altı kimse giremeyecek.Dükkana girebilmek için “düzgün kıyafet kurallarına” uymak gerekecek.

- Diplomatlar dükkana bizzat gitmek zorunda, şoförlerini gönderip içki alamayacaklar.

- Her kişinin aylık alabileceği içki miktarı sınırlı olacak.

Fakat AFP’ye göre içki limiti çok düşük olmayacak.

Diplomatlara ayda 240 puanlık içki satılabilecek. Bir litre yüksek alkollü içki (viski, cin vs.) altı puana, bir litre şarap üç puana, bir litre bira da bir puana denk olacak.

Buna göre bir diplomatın her ay 40 litre yüksek alkollü içki veya 80 litre şarap alması mümkün.

Ülkede diplomat olmayan yabancılara yönelik içki satışı ise gündemde yok.

Bu kişilerin yasal yollarla içki alması mümkün değil.

Mevcut yasalar uyarınca içki içen veya bulunduranlara para cezası, hapis ve kamuya açık kırbaçlanma gibi cezalar verilebiliyor.

VELİAHT PRENS BİN SELMAN’IN SON ADI

VELİAHT PRENS BİN SELMAN’IN SON ADI

Bu gelişme, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın “2030 Vizyonu” adlı, ülkeyi liberalleştirme planının son adımı old

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan içki
En Çok Okunan Haberler
Zamlı maaşlar yatmadan yeni zam mı geliyor?

Zamlı maaşlar yatmadan yeni zam mı geliyor?

Her şeyine el konuldu, ağlayarak içini döktü! Eski eş detayı

Her şeyine el konuldu, ağlayarak içini döktü! Eski eş detayı

Suudi Arabistan’da 70 yıl sonra içki satışı başlıyor! Ancak sadece onlar alabilecek...

Suudi Arabistan’da 70 yıl sonra içki satışı başlıyor! Ancak sadece onlar alabilecek...

CHP’nin beklentisini duyan İsmail Saymaz şaşkınlığını gizleyemedi

CHP’nin beklentisini duyan İsmail Saymaz şaşkınlığını gizleyemedi

İstanbul'a kar geri geliyor! Meteoroloji tarih verdi

İstanbul'a kar geri geliyor! Meteoroloji tarih verdi

Erdal Beşikçioğlu Etimesgut'tan aday olarak gösterilmişti! İlk anketin sonuçları geldi

Erdal Beşikçioğlu Etimesgut'tan aday olarak gösterilmişti! İlk anketin sonuçları geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.