1952'deki cinayet sonrası yasaklanmıştı! Suudi Arabistan’da 70 yıllık aradan sonra içki satışı başlıyor! Ancak sadece onlar alabilecek...

Fakat AFP’ye göre içki limiti çok düşük olmayacak.

Diplomatlara ayda 240 puanlık içki satılabilecek. Bir litre yüksek alkollü içki (viski, cin vs.) altı puana, bir litre şarap üç puana, bir litre bira da bir puana denk olacak.

Buna göre bir diplomatın her ay 40 litre yüksek alkollü içki veya 80 litre şarap alması mümkün.

