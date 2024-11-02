KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam
  4. 2 mutfak malzemesi yetiyor! Evdeki karıncaları yok etmek için doğal ve güvenli yöntem

2 mutfak malzemesi yetiyor! Evdeki karıncaları yok etmek için doğal ve güvenli yöntem

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
02.11.2024 08:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karıncalar, yiyecek ararken özellikle yaz aylarında sıklıkla evlere girer. Bir uzmanı doğal iki malzeme kullanarak evdeki karıncalardan tamamen kurtulmanın en iyi yolunu paylaştı.

Yaz sona erdi ama karıncalar evlerde yaygın bir sorun olmaya devam ederek yiyecek arıyor ve yaklaşan soğuktan korunmak için barınak arıyorlar. Kimyasal yüklü böcek ilaçlarına başvurmadan önce, karıncaları tamamen yok edebilecek basit ve doğal bir alternatif düşünün. İnternet, karıncaları yok etmek için beyaz sirke, nane veya tarçın gibi geçici ev ilaçlarıyla dolu olsa da, bunlar yalnızca karıncaları kokularıyla rahatsız eder.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

SON DERECE ETKİLİ VE DOĞAL

SON DERECE ETKİLİ VE DOĞAL

Bir ilaçlama şirketinde haşere kontrol uzmanı olan Jason Tan, karbonatın karıncaları uzaklaştırmanın en iyi yolu olduğunu açıkladı. Şöyle dedi: "Karbonat, karıncalardan kurtulmanın harika bir yoludur çünkü onları esasen susuz bırakarak ölümlerine yol açar. Ayrıca bahçenizde olabilecek karınca yuvaları ve diğer karınca yuvaları için de işe yarar. Kabartma tozu kullanıldıktan sonra tehlikeli bir kalıntı bırakmaz."

Peki karbonat karıncalar için tam olarak nasıl felaket anlamına geliyor? Karıncalar bu alkali maddeyi yuttuğunda, midelerindeki asidik koşullarla reaksiyona girerek karbondioksit gazı üretir. Karıncalar, insanların aksine, bu gazı dışarı atamazlar ve bu da ölümcül iç basınca neden olur. Dahası, karbonat bir karıncanın vücudundaki nemi emebilir, susuzluğa neden olabilir ve dış iskeletindeki solunum gözeneklerini tıkayabilir.

Karbonat, evinizdeki evcil hayvanlara veya çocuklara zarar verebilecek toksik spreylere başvurmadan, büyük miktarda karıncayı yok etmek için son derece etkili ve doğal bir yöntemdir.

KARBONAT VE ŞEKER İLE KARINCALARDAN KURTULUN

KARBONAT VE ŞEKER İLE KARINCALARDAN KURTULUN

İhtiyacınız olan malzemeler:

  • Karbonat
  • Şeker

Uygulama şekli:

Tek yapmanız gereken eşit miktarda karbonat ve şekeri bir kaseye koyup karıştırmak. Karışımı kapıların etrafına veya çok fazla karınca aktivitesinin olduğu alanlara serpin. Karıncalar karbonatlı şekeri yiyecek ve kolonilerine geri götürecek ve bu da sonunda onları öldürecektir.

Anahtar Kelimeler:
karınca
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.