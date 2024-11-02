2 mutfak malzemesi yetiyor! Evdeki karıncaları yok etmek için doğal ve güvenli yöntem

Yaz sona erdi ama karıncalar evlerde yaygın bir sorun olmaya devam ederek yiyecek arıyor ve yaklaşan soğuktan korunmak için barınak arıyorlar. Kimyasal yüklü böcek ilaçlarına başvurmadan önce, karıncaları tamamen yok edebilecek basit ve doğal bir alternatif düşünün. İnternet, karıncaları yok etmek için beyaz sirke, nane veya tarçın gibi geçici ev ilaçlarıyla dolu olsa da, bunlar yalnızca karıncaları kokularıyla rahatsız eder.
Bir ilaçlama şirketinde haşere kontrol uzmanı olan Jason Tan, karbonatın karıncaları uzaklaştırmanın en iyi yolu olduğunu açıkladı. Şöyle dedi: "Karbonat, karıncalardan kurtulmanın harika bir yoludur çünkü onları esasen susuz bırakarak ölümlerine yol açar. Ayrıca bahçenizde olabilecek karınca yuvaları ve diğer karınca yuvaları için de işe yarar. Kabartma tozu kullanıldıktan sonra tehlikeli bir kalıntı bırakmaz."
Peki karbonat karıncalar için tam olarak nasıl felaket anlamına geliyor? Karıncalar bu alkali maddeyi yuttuğunda, midelerindeki asidik koşullarla reaksiyona girerek karbondioksit gazı üretir. Karıncalar, insanların aksine, bu gazı dışarı atamazlar ve bu da ölümcül iç basınca neden olur. Dahası, karbonat bir karıncanın vücudundaki nemi emebilir, susuzluğa neden olabilir ve dış iskeletindeki solunum gözeneklerini tıkayabilir.
Karbonat, evinizdeki evcil hayvanlara veya çocuklara zarar verebilecek toksik spreylere başvurmadan, büyük miktarda karıncayı yok etmek için son derece etkili ve doğal bir yöntemdir.
İhtiyacınız olan malzemeler:
Uygulama şekli:
Tek yapmanız gereken eşit miktarda karbonat ve şekeri bir kaseye koyup karıştırmak. Karışımı kapıların etrafına veya çok fazla karınca aktivitesinin olduğu alanlara serpin. Karıncalar karbonatlı şekeri yiyecek ve kolonilerine geri götürecek ve bu da sonunda onları öldürecektir.