2 mutfak malzemesi yetiyor! Evdeki karıncaları yok etmek için doğal ve güvenli yöntem

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Bir ilaçlama şirketinde haşere kontrol uzmanı olan Jason Tan, karbonatın karıncaları uzaklaştırmanın en iyi yolu olduğunu açıkladı. Şöyle dedi: "Karbonat, karıncalardan kurtulmanın harika bir yoludur çünkü onları esasen susuz bırakarak ölümlerine yol açar. Ayrıca bahçenizde olabilecek karınca yuvaları ve diğer karınca yuvaları için de işe yarar. Kabartma tozu kullanıldıktan sonra tehlikeli bir kalıntı bırakmaz."